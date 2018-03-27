Политолог: США закрывают "окна возможностей" для нормализации отношений

Посольство России в США организовало опрос, какое американское генконсульство в РФ Москва должна закрыть в ответ на действия Вашингтона. США в отношениях с Россией сделали свой выбор, отметил в эфире радио Sputnik политолог Константин Блохин.

Посольство России в США после объявления о закрытии российского генконсульства в Сиэтле предложило в своем Twitter проголосовать за то, какое американское генконсульство в России, по мнению читателей, нужно закрыть в ответ.

"Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принять такое решение?" – говорится в Twitter дипмиссии.

На выбор предложены генконсульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва. Россия это категорически отрицает.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik отметил, что действия Вашингтона заставляют Москву идти на ответные шаги.

"До этих событий Россия пыталась помочь (президенту США Дональду) Трампу сохранить отношения с Россией, не скатываться к конфронтации. Мы понимали, что на Трампа давит конгресс, что есть множество внутренних проблем, что российская тема была инструментом внутриполитической борьбы. Однако решение о высылке дипломатов не похоже на вынужденный шаг для администрации США. Это больше похоже уже на закономерность. Особенно принимая во внимание последние кадровые изменения в администрации, ее радикализацию. Складывается впечатление, что сейчас США своим решением делают стратегический выбор: это конфронтация с Россией. Они закрывают все окна возможностей для нормализации отношений", – полагает Константин Блохин.

По его мнению, Белый дом в настоящий момент мог бы проводить более нейтральную политику в отношении России, однако предпочитает действовать в антироссийском мейнстриме.

"США не только поддерживают Великобританию, они чуть ли не сколачивают целую коалицию стран против РФ. Возникает ощущение "крестового похода" против России. Это триумф в администрации Трампа неоконсерваторов – самых агрессивных представителей американского истеблишмента. От первоначального Трампа, от его предвыборных лозунгов не осталось и следа. Кто остался из его команды? Он, изменившийся и встроившийся в истеблишмент, его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Никакой импичмент сейчас Трампу не грозит, он начинает усиливать внутренние позиции. Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел никаких доказательств "сговора с Россией", поэтому все препоны, которые якобы мешали Трампу проводить нейтральную политику в отношении России, убраны. А значит, дело уже не во внутриполитической борьбе, а в мейнстриме американской политики", – уверен Константин Блохин.