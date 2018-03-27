"Мнимая солидарность". Эксперт о решении властей Исландии не ехать на ЧМ

Власти Исландии не приедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил надуманный характер аргументов исландских властей.

Власти Исландии не станут посещать чемпионат мира по футболу в России, сообщается на сайте правительства страны.

Ранее исландские СМИ со ссылкой на главу МИД страны Гудлаугура Тор Тордарсона сообщили, что власти могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018, если Великобритания объявит его. Отмечалось, что это связано с ситуацией с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Власти Исландии временно приостанавливают двусторонний диалог с российскими властями из-за инцидента в Солсбери, заявили также в исландском правительстве.

"Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, – временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне", – сообщается на сайте кабмина Исландии.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил надуманный характер аргументов исландских властей.

"Правительство Исландии ссылается на какую-то мнимую солидарность с другими европейскими странами. Мнимую, потому что всем очевидно, что к отравлению бывшего офицера ГРУ Россия не имеет никакого отношения. Это отравление носило абсолютно заказной характер, это провокация. И, честно говоря, мы можем обойтись на чемпионате и без правительства Исландии. Если правительство какой-то другой европейской страны не захочет приезжать – это их право. Правительство Великобритании тоже приняло решение не посещать чемпионат мира, несмотря на то, что Англия – участница чемпионата. Это право любого правительства – поддержать свою команду или нет. Поэтому я полагаю, что остальные правительства стран-участниц, конечно, приедут и разделят вместе с нами этот праздник. Чемпионат мира – это большое событие, и никакие инсинуации не позволят омрачить его", – уверен Александр Гусев.

Первый в российской истории чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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