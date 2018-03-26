Мнение об аресте имущества в Лондоне: такого масштабного вранья еще не было

Лондон выдал ордера на арест "сомнительного" российского имущества. Комментируя заявление британского министра обороны, эксперт Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik отметил, что это сложно соотнести с действиями правового государства.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, находящийся с визитом в Эстонии, заявил, что власти в связи с "делом Скрипаля" уже выдали ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения.

"Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", — сказал Уильямсон на пресс-конференции в Таллине, отвечая на вопрос журналистов о шагах Британии в отношении российского имущества сомнительного происхождения.

По словам Уильямсона, он глубоко тронут поддержкой союзников в сложной ситуации. При этом наиболее быструю и решительную поддержку Лондону оказали страны, с которыми у Великобритании есть тесные связи в оборонной сфере, в том числе Эстония.

Министр также отметил, что он не станет комментировать дальнейшие шаги Лондона в отношении России, поскольку это прерогатива премьер-министра Терезы Мэй.

Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления британского министра обороны.

"Министр обороны Великобритании продолжает сеять смуту в умах людей. Дело в том, что все действия Лондона носят характер гипотетического основания: мол, нам кажется, что закон нарушен, поэтому мы вас накажем. Такого масштабного вранья еще в истории не было. Опять звучит загадочная фраза: арест "сомнительного" российского имущества. Что это значит? Ведь под эту сурдинку можно изъять все. Сомнительное — для кого? Для министра обороны? Тогда — в чем подозрения, чем они обоснованы? И потом: на основании подозрений имущество не изымают. Требуется доказать, что оно добыто преступным путем. Есть же законы. А то, что сейчас мы слышим, иначе как беспределом назвать невозможно", — сказал Анатолий Петренко.

На фоне скандала, связанного с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, премьер Великобритании Тереза Мэй пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Премьер-министр пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию "серьезным преступникам и коррумпированным элитам", в том числе из РФ.

К тому же британские госорганы в январе получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

В настоящее время NCA расследует два случая в отношении иностранных владельцев активов в Британии на общую сумму 22 млн фунтов стерлингов. На запрос РИА Новости агентство отказалось подтвердить или опровергнуть, связаны ли эти случаи с выходцами из России. Постановление на арест счетов должен выдать судебный орган.

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