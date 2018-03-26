"Киев не суверенен". Эксперт о "плане" по взысканию денег с "Газпрома"

В Киеве заявили о наличии плана по взысканию денег с "Газпрома". В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева прокомментировала позицию киевских властей в газовом споре.

У Киева есть план по взысканию с "Газпрома" средств, которые российская компания должна выплатить по решениям Стокгольмского арбитража и украинских судов, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала "Прямой".

"Что касается активов на территории других стран, мы имеем четкий план. Это должно быть сюрпризом", — заявил он.

По словам главы Минюста, украинская сторона уже "идентифицировала" активы "Газпрома" в других странах.

В начале марта арбитраж Стокгольма вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 млрд долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше – 2,56 млрд долларов.

"Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, с другой стороны – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала ситуацию.

"Во-первых, хотелось бы сказать по поводу Стокгольмского арбитража. Эта организация, скажем так, "мутная": ее решения зачастую бывают совершенно необъективными, и прецеденты уже были. Что касается Киева, то тут очевидно, что Киев сам по себе вообще не суверенен, он не является стороной конфликта в экономических спорах. Получится у него взыскать с нас деньги или нет – будет зависеть от европейских партнеров. Киев при этом решения, конечно же, не принимает", — сказала Наталья Макеева.

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