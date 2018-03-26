Эксперт рассказал, при каких условиях Турция захочет иметь ядерное оружие

Турция впервые испытала баллистические ракеты собственного производства, сообщили СМИ. Эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik предположил, какими могут быть сценарии дальнейшего развития ситуации.

Турция впервые запустила в тестовом режим баллистические ракеты собственного производства, испытания состоялись в городе Синоп на севере страны, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

По данным агентства, испытывались ракета малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и ракета дальнего действия Bozdoğan.

Как отмечает Anadolu, запуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей запланирован на последний квартал текущего года. Также в конце года ракеты запустят с самолета.

Ракеты разработаны Советом по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательским институтом оборонной промышленности. Впервые их представили на XIII Международной выставки продукции оборонной промышленности в Стамбуле.

Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

"Турция демонстрирует политическую готовность к развитию современных систем ракетного оружия, в том числе ссылаясь на то, что сейчас с таким оружием экспериментируют многие страны, и что в текущих военно-политических реалиях Турция должна обладать таким вооружением. Причем тем вооружением, которое она разрабатывает и производит сама. После проблем с закупками ПВО у стран НАТО Анкара на официальном уровне заявила, что ей нужно развивать собственную оборонную промышленность. То есть, политическая задача развития турецкого ракетостроения, скорее всего, уже поставлена, и мы в ближайшие годы, думаю, увидим не только экспериментальные пуски, но и попытки выйти на серийное производство баллистических ракет", – сказал Борис Рожин.

Он высказал также предположения о том, не захочет ли со временем Турция оснастить свои баллистические ракеты ядерными боеголовками.

"Пока такого стремления Турция не проявляла: тот круг задач, который стоит перед Турцией, вполне решается обычными вооружениями. Турецкая армия является одной из крупнейших в НАТО, и на тех театрах военных действий, где она участвует, ей вполне хватает текущих возможностей. С другой стороны, если будет углубляться конфликт Турции с США, то у турецкого руководства может и появиться желание обзавестись оружием массового поражения. Я думаю, многое будет зависеть от того, сохранится ли "ядерная сделка" с Ираном. Потому что если сделка будет разорвана США, то это фактически подорвет текущий режим нераспространения ядерного оружия. И тогда не только Турция захочет получить то, что уже имеет Северная Корея и то, что в этом случае может потенциально получить Иран", – считает Борис Рожин.

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