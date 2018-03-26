Эксперт: Польша попытается блокировать связи между Россией и Европой

Польский МИД проинформировал посла России в Варшаве о своем решении по вопросу высылки российских дипломатов. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik назвал очередное обострение польско-российских отношений закономерным следствием курса Варшавы.

МИД Польши проинформировал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева о своем решении по вопросу высылки российских дипломатов.

Ранее стало известно, что глава российской дипмиссии был вызван в польский МИД.

"Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона", – пояснил посол журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли высланы из Польши российские дипломаты.

В пятницу источник, знакомый с вопросом, сообщил РИА Новости, что ряд стран ЕС рассматривают вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в британском Солсбери.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik назвал очередное обострение польско-российских отношений закономерным следствием курса Варшавы.

"Я думаю, что в целом страны Западной Европы, скорее всего, от резких антироссийских мер воздержатся …Что касается Польши, то эта страна в лице своих элит в принципе сейчас настроена очень антироссийски. И то, что будет новое охлаждение в польско-российских отношениях – это закономерное следствие того курса, который сейчас проводит политическая польская элита", – сказал Богдан Безпалько.

По его словам, антироссийская направленность курса Варшавы проявляется не только в политике.

"Польша очень нервно реагирует на сохранение присутствия российских энергетических корпораций в Европе и на то, что эти корпорации успешно сотрудничают с той же Германией, в том числе по проекту "Северный поток-2". И параллельно с тем, что Польша объявила о своем решении по российским дипломатам, они уже заявили, что будут пытаться заменить российский газ норвежским. Также они намерены закупать СПГ, видимо, в США, хотя на самом деле такие решения не обоснованы экономически. Сейчас я думаю, что Польша будет пытаться реализовать свои региональные амбиции для того, чтобы повысить свой статус государства, которое находится между Германией и Россией. То есть, такого союзника США, который способен блокировать любое сотрудничество, в том числе экономическое, между Западной Европой и Российской Федерацией", – считает Богдан Безпалько.

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