Эксперт рассказал, чем был обусловлен успех Мавроди

В Москве на 63-м году жизни скончался организатор финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди. Эксперт Сергей Хестанов в эфире радио Sputnik напомнил о реализации "схемы Понци" в России в начале девяностых годов.

Основатель акционерного общества "МММ" Сергей Мавроди умер на 63-м году жизни, сообщил агентству "Москва" его помощник Александр Власов.

"Факт смерти подтверждаю. У него были хронические заболевания", – сказал он.

Минувшей ночью Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова, сообщил ранее МК. Случайный прохожий вызвал ему скорую – Мавроди жаловался на слабость и боль в сердце.

Сергей Мавроди родился в 1955 году в Москве. Он известен как основатель акционерного общества "МММ" – крупной финансовой пирамиды.

В 2003 году его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более десяти тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 млн рублей.

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.

В эфире радио Sputnik советник по макроэкономике генерального директора компании "Открытие-Брокер" Сергей Хестанов напомнил историю МММ.

"МММ – это классическая финансовая пирамида. То, что делал Мавроди, это классическая реализация схемы, которая вошла в экономическую историю как "схема Понци". Первым в США ее реализовал выходец из Италии господин (Чарльз) Понци: когда выплаты членам пирамиды идут за счет взносов вновь прибывающих. Успех Мавроди был обусловлен тем, что для тогдашней России подобного рода аферы были новинкой, плюс это сопровождалось очень массированной и довольно грамотно сделанной рекламой. Интересно, что когда Мавроди, отбыв наказание, вышел на свободу и попытался повторить свои аферы 90-х годов, то ему это сделать не удалось: те пирамиды, которые он создавал позже, были намного менее масштабны, чем пресловутая МММ. Очевидно, что лучший способ борьбы с финансовыми пирамидами – это вовсе не запреты разного рода, а рост финансовой грамотности", – сказал Сергей Хестанов.

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