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Политолог назвал цель публикации о "тайной встрече" Скрипаля

13:4526.03.2018
(обновлено: 13:46 26.03.2018)
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© AFP 2018Сергей Скрипаль в супермаркете. 27 февраля 2018Сергей Скрипаль в супермаркете. 27 февраля 2018
© AFP 2018
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день, когда они были отравлены в Солсбери, могли проводить тайную встречу, сообщают британские СМИ. Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что британские СМИ запутывают следы.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день инцидента в британском Солсбери могли проводить тайную встречу, так как приемники GPS на их телефонах в этот день были отключены около четырех часов, сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на источник. 

Специалисты, участвующие в расследовании инцидента, не исключают, что телефоны Скрипаля и его дочери были выключены на протяжении практически четырех часов, поэтому не могли принимать сигнал GPS, отмечает издание.

Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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"Самое убедительное объяснение – то, что их телефоны были выключены утром того дня, когда они стали объектом нападения… Наиболее вероятной причиной может быть то, что они собирались с кем-то встретиться и хотели остаться вне поле зрения. Это соответствует тем методам работы, которые использовал Скрипаль, когда был разведчиком", – сказал собеседник издания.

Официальных подтверждений этой информации не было. 

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что цель данной публикации – навести на ложный след. 

"На мой взгляд, то, что пишут британские СМИ о предполагаемой встрече Скрипалей перед отравлением – это очередная попытка навести мировую общественность на ложный след. Тем более что британским спецслужбам должно быть прекрасно известно, с кем Скрипаль встречался, даже если он отключал телефон: за этим человеком, поскольку он сотрудничает со спецслужбами, должны вести постоянное наблюдение. Поэтому британские спецслужбы не могли не знать, где находился их подопечный и с кем он встречался", – считает Максим Жаров.

По его мнению, спецслужбы Великобритании пытаются отвлечь внимание от версии, которая должна была бы стать основной – от вероятного отравления Скрипаля самими британскими спецслужбами

"Британская пресса дает понять, что, наверное, Скрипаль с кем-то тайно встречался и, значит, этот кто-то его и отравил. Хотя в целом понятно, что Скрипаль, сотрудничавший с британскими спецслужбами, если с кем-то и встречался, то это происходило под прикрытием этих спецслужб. Поэтому, я считаю, в случае появления достоверной информации, что он с кем-то встречался, с российской стороны должны быть заданы вопросы по поводу данных наружного наблюдения. Если же британская сторона ответит, что не располагает подобными данными, то это будет просто смешно. Так что подобного рода публикации – это хороший вброс, новая попытка "наведения тени на плетень" и отвлечения внимания от версии, которую я считаю основной: отравления Скрипаля самими британскими спецслужбами", – сказал Максим Жаров.

Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог об обвинениях Лондона по "делу Скрипаля": абсурд и пустобрехство
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля – чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и проведения Чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия – его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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