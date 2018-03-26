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Эксперт: США в Африке – как жандарм, который прогуливается рядом с базаром

13:2826.03.2018
(обновлено: 13:30 26.03.2018)
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© РИА Новости / Александр ШтольПерейти в фотобанкПрохожие на пешеходной улице в ШанхаеПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
© РИА Новости / Александр Штоль
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Конгрессмены США намерены расследовать растущее влияние Китая в Африке. В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам АТР Владимир Терехов отметил, что Пекин помогает африканским странам решать их проблемы, а американцы этого делать не спешат.

Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США республиканец Девин Нуньес заявил, что конгрессмены планируют расследование в связи с действиями КНР по укреплению военного и экономического потенциала в Африке.

"Мы продолжаем изучать те области, в которых намерены провести расследование (в отношении КНР. – Прим. ред.). В первую очередь мы смотрим на потенциальное военное присутствие Китая во всем мире. <…> Между тем китайцы недавно открыли военную базу в Джибути. <…> Мы полагаем, что они намерены инвестировать в порты и инфраструктуру по всему миру не только для (наращивания. – Прим. ред.) военного потенциала, но и для того, чтобы контролировать эти правительства, чтобы иметь возможность вести лоббистскую деятельность и манипулировать властями", – сказал Нуньес в интервью Fox News.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Эксперт: Китай планирует стать "буксиром" мировой экономики
Китай объявил о начале строительства военной базы в Джибути, которую называет логистическим центром, в феврале 2016 года. Торжественная церемония открытия военно-морского логистического центра НОАК в Джибути на Африканском Роге состоялась 1 августа прошлого года. Власти КНР не сообщают о численности персонала, который намерены там разместить, однако в прессе появилась информация, что на базе будут дислоцированы около десяти тысяч человек.

Ранее представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявлял, что объект будет в основном использоваться для патрульных миссий, гуманитарных операций, отдыха и снабжения персонала, который проводит операции в Аденском заливе и вблизи Сомали.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik отметил, что Китай давно и системно осваивает Африканский континент – крайне перспективный и важный для него.

"Еще пять лет назад стало совершенно очевидно, что Китай является главным торговым партнером африканских стран и инвестором их проектов. Китай помогает решать африканцам их тяжелые экономические проблемы, которые гонят их население в другие страны, в том числе и в Европу. Китай – несомненный лидер по торговле с африканскими странами. Пекин обещал к середине следующего десятилетия фактически удвоить объем торговли, довести его до 0,5 триллиона долларов. Это огромная цифра по масштабам африканских стран. Китай намерен инвестировать примерно в три тысячи проектов, в основном, в области инфраструктуры. Но коммерческая составляющая подкрепляется военной. Китай усиливает проникновение в Индийский океан, создает опорные базы для своего флота. Таким образом,  Китай системно осваивает африканский континент. Естественно, что для мирового жандарма – для США – это является вызовом", – сказал Владимир Терехов.

Однако, по его словам, американцы не торопятся что-то предложить африканским странам взамен.     

"AFRICOM – "Африканское командование Вооруженных сил США" – существует уже 10 лет. И что?  Проблемы-то африканцам помогает решать Китай, и что США здесь могут противопоставить – неясно. США – как жандарм, который прогуливается рядом с базаром, а там – своя жизнь, которая не связана с тем, кто бряцает саблей", – отметил эксперт. 

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