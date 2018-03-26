Очевидец: пожарные в кемеровском ТЦ действовали слаженно

В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, сообщили в МЧС. Очевидец трагедии Михаил Рудаков рассказал в эфире радио Sputnik, как была организована срочная помощь покидавшим здание ТЦ людям.

Процедура генетической экспертизы точно определит, сколько детей и взрослых погибло во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

© РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Жители несут цветы и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар

"Всего в результате этой ЧС погибло 64 человека. Из 64 мы еще не подняли шесть человек. Сейчас осуществляется процедура генной экспертизы, которая точно определит количество взрослых и детей", – сказал Пучков журналистам, уточнив, что 64 – окончательная цифра.

Он добавил, что началась эвакуация тел пострадавших для проведения всех мероприятий, связанных с опознанием.

"Конечно, приоритет нашей работы – оказание помощи всем родным и близким… Мы продолжаем поисково-спасательную операцию", – сказал глава МЧС.

На тушении пожара была задействовала спецтехника всех уровней, рассказал в эфире радио Sputnik очевидец трагедии Михаил Рудаков. Он оказался рядом с горящим торговым центром в момент, когда часть посетителей уже успела покинуть здание.

"Открытого пламени не было, было сильное задымление, весь поток дыма за счет ветра двинулся в сторону центра города. Запах гари был очень серьезный, в местах, где оседал дым, было сложно дышать… Из здания торгового центра выходили люди без верхней одежды – в майках, рубахах. Силовые ведомства подогнали автобусы, чтобы обогревать тех, кто остался без верхней одежды, уже оказывалась первая помощь. Вдоль здания стояла пожарная техника всех уровней. Также подъехала лестница, которая помогала эвакуироваться. Пожарные действовали слаженно. Потом, когда я вернулся домой, узнал, что рядом в школе развернут штаб, где были спасательные службы, волонтерский центр, пострадавшим оказывали психологическую и медицинскую помощь", – рассказал Михаил Рудаков.

Оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара в Кемерово создан при Минтруде РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"При Минтруде России создан оперативный штаб с целью координации деятельности социальных служб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара в Кемерово", – говорится в сообщении.

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