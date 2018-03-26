Военный политолог: наша дальневосточная граница надежно прикрыта Су-35С

Российские новейшие истребители Су-35С отработали перебазирование на южные Курилы. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин, учения продемонстрировали – наша дальневосточная граница на замке.

Летчики-истребители из Хабаровского края на учениях впервые отработали перебазирование на запасной аэродром островов Курильской гряды для перехвата самолетов условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Пара новейших истребителей Су-35С выполнила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром "Буревестник" на остров Итуруп. Летчики преодолели расстояние более 2 тысяч километров. После выполнения учебных летно-тактических заданий экипажи вернулись обратно", – говорится в сообщении.

Учения проводились для совершенствования летной подготовки и навыков по охране воздушных рубежей.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил: учения продемонстрировали, что наша дальневосточная граница на замке.

"Сегодня мы убеждаемся, что дальневосточная воздушная граница надежно прикрыта нашими современными самолетами Су-35С. Посудите сами: они перебазировались на аэродром "Буревестник" на острове Итуруп, выполнили учебно-боевую задачу по перехвату самолетов противника и вернулись в места постоянной дислокации. Те, кто наблюдает за нами – и друг, и враг – видят высокую выучку нашего летно-подъемного состава. А это значит – граница на замке", – сказал Андрей Кошкин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!