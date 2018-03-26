"Столкновение было неизбежно". Эксперт о каталонском конфликте

Число пострадавших в столкновениях в Каталонии достигло ста. Эксперт Лазарь Хейфец в эфире радио Sputnik отметил, что такое развитие событий можно было предвидеть.

Число пострадавших в результате столкновений полиции и митингующих в Каталонии после задержания в ФРГ экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона возросло до 100, сообщают медицинские службы.

Как сообщается в Twitter экстренной службы региона, по данным на 01.00 понедельника (02.00 мск), за медицинской помощью обратились 92 человека в Барселоне, в том числе 23 сотрудника правоохранительных органов, еще семь человек пострадали в Лериде и один в Таррагоне. В медицинской службе также сообщили, что пострадавшие главным образом получили легкие увечья.

Накануне многочисленные акции протеста, начавшиеся после задержания в Германии бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, прошли около здания представительства правительства Испании в Каталонии, консульства Германии в Барселоне, а также перед зданиями представительств правительства Испании в Таррагоне, Лериде и Жироне.

Инициаторами протестов выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural. Они призвали провести акции у всех представительств испанского правительства в столицах каталонских провинций. "Комитеты в защиту республики" призывают провести всеобщую забастовку.

Доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец в эфире радио Sputnik высказал мнение, что европейские государства в этой ситуации поддержат Мадрид.

"С моей точки зрения, это тупиковая ситуация. Оппозиция (в Каталонии) не отступает от своего принципа независимости, а власть не отступает от своего принципа единства страны и конституционной монархии. И выборы, которые были проведены по решению мадридского правительства, не многое изменили, потому что соотношение сил осталось примерно тем же самым. То, что Пучдемон и группа его соратников уехали из страны, опасаясь ареста, а другая часть до сих пор находится под судом, говорило о том, что столкновение неизбежно. Я не вижу особых перспектив для предоставления где-то в Европе политического убежища Пучдемону. Вряд ли европейские государства способны на конфронтацию с Мадридом из-за него. Он нарушил существующие законы Испании, а в ряде стран ЕС есть аналогичные законы. И есть страны, в которых вопрос об отделении регионов стоит достаточно остро. Поощрение сепаратизма для европейских стран – это опасный путь", – сказал Лазарь Хейфец.

Карлес Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, отозвал его до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.

В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников местного правительства Каталонии Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клары Понсати, находящейся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая, предположительно, находится в Швейцарии.

В понедельник Пучдемон даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в тюрьме города Ноймюнстер. В Испании ему предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

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