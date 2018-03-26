Политолог: на "дело Скрипаля" ЕС реагирует не так, как ожидал Лондон

В МИД РФ назвали действия Британии по "делу Скрипаля" черным пиаром. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что антироссийскую истерику в Европе оказались готовы поддержать далеко не все.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Великобритания в "деле Скрипаля" прибегает к черному пиару, а действия Лондона являются "провокацией и авантюрой". Об этом она заявила в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Захарова отметила, что британские власти не могут отстоять собственные тезисы по "делу Скрипаля".

"Соответственно, перешли к концепции антирекламы и черного пиара мирового масштаба. Это – колоссальная провокация. Я бы сказала больше: это – колоссальная авантюра", – сказала она.

Информационная кампания против Москвы, как считает представитель МИД, плохо проработана. По словам Захаровой, на неубедительную аргументацию уже начали обращать внимание британские СМИ.

Кроме того, Захарова заявила, что тех, кто пытается представить Россию в образе врага, ждет сюрприз. "У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом", – заявила она.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что в ЕС нет единодушия в связи с "делом Скрипаля".

"Нужен (Лондону) один единодушный голос, и Великобритания пытается этот голос "собрать". Но, судя по осторожной реакции многих других стран, антироссийская истерика не очень-то поддержана. На мой взгляд, пока рано говорить о серьезном единодушном давлении. Этим делом пользуются другие силы для продвижения своих собственных интересов. ФРГ, например, предложила отменить принцип единогласия в ЕС, воспользовавшись "делом Скрипаля" как поводом. Это означает, что если раньше для принятия каких-либо решений в странах ЕС нужно было согласие всех, то сейчас они предлагают сделать по принципу согласия сильнейших. То есть они пытаются построить свою систему защиты суверенитета, чтобы по максимуму оградиться от инициатив той же Великобритании или США. ЕС реагирует не так, как ожидала Великобритания", – отметил Александр Асафов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, сотрудничавший с британской разведкой, и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания в британском городе Солсбери.

Лондон бездоказательно обвинил в произошедшем Россию, выслал 23 российских дипломата и заморозил контакты с Москвой на высоком уровне. Россия в ответ объявила персонами нон грата ряд сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

Россия неоднократно называла обвинения в свой адрес "бездоказательной провокацией". Однако Британия пытается оказать давление на Россию с помощью других стран. Газета The Times, ссылаясь на источник, пишет, что в "скоординированной серии высылок" могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.

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