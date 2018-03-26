"Разработка нового поколения". Авиаэксперт о лайнере МС-21

Иркутский авиазавод начнет сборку серийных лайнеров МС-21 в июне. Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik рассказал, что значит начало серийного производства МС-21 для отечественного авиастроения.

Начало сборки серийных лайнеров МС-21 начнется в июне, сообщил РИА Новости представитель Иркутского авиационного завода.

Ранее сообщалось, что 25 марта Иркутский авиационный завод передал из цеха окончательной сборки для проведения наземных и летных испытаний второй испытательный лайнер МС-21-300. Первый испытательный самолет этой серии поднялся в воздух в мае прошлого года. Тогда же генеральный директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев сообщил РИА Новости, что к 2020 году завод должен выйти на объем производства 20 самолетов в год, а к 2023 году – 70 машин в год. Сейчас предприятиями-смежниками ведется изготовление деталей для первых серийных лайнеров.

"Начало сборки первых серийных лайнеров МС-21 запланировано на июнь 2018 года. Сейчас смежниками ведется изготовление деталей, панелей и агрегатов. Эти работы проводятся в соответствии с графиком", – сообщил РИА Новости представитель Иркутского авиационного завода.

По словам губернатора Приангарья Сергея Левченко, первый серийный МС-21-300, который сойдет с конвейера авиазавода, будет задействован на рейсах иркутской авиакомпании "ИрАэро".

Генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik рассказал, что значит начало серийного производства МС-21 для отечественного авиастроения.

"Этот самолет – разработка нового поколения. В нем используются самые последние технические решения, которые существуют в мире на данный момент. Широко используются композитные материалы в конструкции крыла. Этот самолет может стать конкурентоспособным на внешнем рынке и составить конкуренцию самолетам семейства А-320. Из-за санкций комплектующие, скорее всего, будут отечественного производства – это система управления, гидравлики, тормозная система. С одной стороны, это может на первоначальном этапе снизить конкурентоспособность самолета за рубежом, но в целом это даст толчок для развития и разработки этих систем у нас в стране. А в дальнейшем это может снизить стоимость самолета и повысить спрос на него. Он с успехом может заменить те самолеты, которые уходят в прошлое у нас в стране и в последнее время активно списываются", – считает Виктор Прядка.

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО "Корпорация "Иркут"". Основу современной производственной программы ИАЗ составляют многоцелевые истребители Су-30МК и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130. На фоне сохранения объемов выпуска военной продукции завод начал производство пассажирских самолетов МС-21.