Политолог о возможности США повлиять на Лондон: вероятность есть

США способны не реагировать на фейк-истории в ситуации вокруг "дела Скрипаля", считают в посольстве РФ в Вашингтоне. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что для этого США должны быть заинтересованы в диалоге.

США могут повлиять на Великобританию в ситуации вокруг дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ради того позитива, который еще остался в отношениях Москвы и Вашингтона, заявило посольство России в Соединенных Штатах.

"Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США – более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов", – говорится в заявлении дипмиссии.

"В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации – как главного союзника Даунинг-стрит – возможность. В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности", – отметили в дипмиссии.

Заявление посольства было обнародовано на фоне ряда публикаций в СМИ о том, что власти США в знак солидарности с Великобританией намерены выслать российских дипломатов и ожидают того же от своих европейских союзников.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik выразил надежду на то, что нормализация отношений возможна.

"Есть надежда на то, что отношения РФ и США не безнадежны в силу того, что есть целый ряд объективных моментов, по которым необходимо вести диалог. Россия всегда готова к этому диалогу. И в этой ситуации естественно, что если США заинтересованы в этом диалоге, они могут и должны повлиять на своего младшего партнера, коим является Великобритания. Возможности подобного влияния у США, конечно, есть, и при желании США способны оказать нормализующее воздействие на ту разнузданную истерию, которая доносится из Лондона. Великобритания развела в последнее время серьезную активность, убеждая своих партнеров по обе стороны Атлантики объявить бойкот России, выслать послов, начать новый "крестовый поход" против России. И в этой ситуации, думаю, есть небольшая вероятность, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы сбавить градус враждебности в отношении России", – полагает Владимир Шаповалов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.