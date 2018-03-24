Кипрский журналист: нам навязывают британскую трактовку отравления Скрипаля

Объявление с информацией об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери у ресторана в Солсбери

Объявление с информацией об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери у ресторана в Солсбери

Лондон продолжает раскручивать скандал вокруг "дела Скрипаля". Греческий журналист-международник Димитрос Ляцос в эфире радио Sputnik рассказал подробности своего увольнения с кипрского государственного ТВ после репортажа об этом деле.

В британском Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что они были отравлены веществом А-234, якобы российского производства. Россия это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.

Греческий журналист-международник Димитрос Ляцос был уволен с кипрского государственного ТВ спустя неделю после того, как в эфире высказал мнение, что британский премьер раскручивает скандал с отравлением Скрипаля, потому что боится обсуждать массовые изнасилования в Йоркшире.

Речь идет о городе Ротерем на юге английского графства Йоркшир. После того, как британские СМИ опубликовали серию репортажей о ситуации в городе, в 2012 году была сформирована независимая комиссия по расследованию, как минимум, 1400 случаев изнасилования и склонения к проституции несовершеннолетних. Глава комиссии, профессор Алексис Джей заявила, что власти преуменьшали масштаб преступления, а полиция Южного Йоркшира не сочла дело достаточно важным. Сообщается также, что большинство насильников, были британцами пакистанского происхождения. Нынешний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в то время занимала пост министра внутренних дел и министра по делам женщин и равноправия. Недавно обсуждение этой истории в британском обществе возобновилось.

В интервью радио Sputnik греческий журналист-международник, кандидат философских наук Димитрос Ляцос рассказал подробности истории своего увольнения.

"За неделю до увольнения я вышел в эфир в последний раз, дважды с одним материалом. Материал был по поводу "дела Сергея Скрипаля". И я осмелился говорить в эфире на Кипре – бывшей британской колонии – о том, что причина, по которой эта тема сейчас поднимается премьер-министром Англии Терезой Мэй, по крайней мере, как считают в Москве, – это Brexit, который ей никак не удается. Через год Англия должна выйти из ЕС, выплатив огромное количество денег Брюсселю. И второе – как передает BBC и распространили российские СМИ, скандал с изнасилованием нескольких тысяч несовершеннолетних девочек в одном провинциальном городе с участием персон, которые известны там, но неполиткорректно их трогать, потому что они беженцы. Источники этой информации – не только BBC, но и депутат парламента, которая говорила об этом, но, конечно, какое дело до сексуального насилия, тут же Россия на нас "напала"", – сказал журналист Димитрос Ляцос.

По его мнению, Тереза Мэй переводит внимание общественности с ситуации в Ротереме на историю с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери намеренно.

"В пятницу утром (во время эфира на кипрском государственном ТВ – ред.) выходит мой коллега из Лондона и начинает говорить дифирамбы по поводу Мэй, которая вместе с (канцлером Германии Ангелой) Меркель, (президентом США Дональдом) Трампом и с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном сделали общее заявление (по "делу Скрипаля") и потом переходят ко мне в Москву: "Дмитрий, добрый день. Что в Москве?". И я начинаю вот это рассказывать (о попытке Мэй отвлечь внимание британцев от внутренних проблем – ред.). Рассказываю и чувствую, что "ну все, Дмитрий, до свидания!"", – рассказал журналист.

Через неделю после выхода этого репортажа, по словам Димитроса Ляцоса, при освещении выборов президента РФ в эфире кипрского ТВ представили уже другого корреспондента. Журналист написал официальное письмо в редакцию с просьбой объяснить ситуацию, однако ответа не получил. При этом он полагает, что редакция прекратила с ним сотрудничество отнюдь не по собственной воле.

"Если бы я был британским послом на Кипре и услышал этот репортаж, я бы реагировал так: "Кто ему позволил такие вещи говорить?" Дальше можно утрировать, что могло бы произойти. Единственное, что это не инициатива моих коллег и моего непосредственного руководства с точки зрения главного редактора или шеф-редактора", – уверен Димитрос Ляцос.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее.

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