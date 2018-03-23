Военный эксперт: у "Пересвета", "Буревестника" и "Посейдона" аналогов нет

После объявления результатов голосования по названиям новых видов оружия канал RT опубликовал видео, в котором показал новую технику. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о главном предназначении нового оружия.

После объявления официальных результатов голосования по названиям для новых видов вооружения канал RT опубликовал ролик, в котором показал новую технику и рассказал о ее характеристиках.

В клипе говорится о системах вооружений "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", беспилотном подводном аппарате и ракете с ядерной силовой установкой.

Придумать названия для новейшего оружия предложили гражданам страны. По итогам голосования подводный беспилотник стал "Посейдоном", боевой лазерный комплекс – "Пересветом", а крылатая ракета с ядерной энергоустановкой – "Буревестником".

В начале марта президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Выступление сопровождалось кадрами новой техники и компьютерными моделями ее работы.

Тогда президент отметил, что Запад отказался обсуждать с Россией ее опасения относительно нарушения стратегического баланса и не стал прислушиваться к предостережениям Москвы относительно ее готовности нейтрализовать угрозы, связанные с развертыванием американской системы ПРО. "Нас не слушали, послушайте сейчас", – сказал Путин.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik отметил, что новые комплексы являются предостережением любому потенциальному агрессору, который захочет посягнуть на суверенитет России.

"Те оружейные комплексы, названия которым давали граждане России, являются передовыми, аналогов у них нет. Речь идет о комплексах лазерного вооружения "Пересвет", которые будут использоваться в системах ПВО и ПРО, крылатых ракетах "Буревестник" неограниченного радиуса действия с ядерным двигателем, а также о беспилотном подводном аппарате "Посейдон", который может нести в том числе ядерный заряд. При этом он совершает переходы в районы расположения боевых частей противника – имеются в виду корабельные ударные группы – на очень большие расстояния. Все эти системы являются по сути оборонительным оружием и по своим техническим характеристикам не позволяют комплексам ПРО, ПВО и береговой защиты противника предотвратить их неотвратимое применение против любого агрессора, который посягнет на суверенитет России", – отметил Алексей Леонков.

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