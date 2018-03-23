Мнение: инициатор захвата заложников во Франции хотел "толкнуть падающего"

На юге Франции спецслужбы ликвидировали злоумышленника, захватившего заложников в супермаркете. Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik предположил, почему такая акция была организована во Франции именно сейчас.

При захвате заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од на юге Франции погибли три человека. Как сообщил телеканал BFMTV, одна из жертв – работник магазина. Перед захватом заложников мужчина угнал автомобиль, ранив водителя и убив его пассажира. "На этой машине он поехал к супермаркету, где убил двух человек и удерживал группу заложников", – передает телеканал.

Французские спецслужбы ликвидировали злоумышленника. "Состоялся штурм, захвативший заложников был убит", – сообщил BFMTV.

Глава МВД Франции Жерар Коллон, прибывший в пятницу к месту захвата заложников, подтвердил ликвидацию нападавшего.

Он также назвал злоумышленника террористом и заявил, что "террористическая угроза сегодня остается чрезвычайно высокой".

Ранее сообщалось, что захвативший людей требовал освобождения главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах Салаха Абдеслама. Также он заявил о приверженности "Исламскому государству"*.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что после предыдущих терактов в Париже в 2015-ом и в Ницце в 2016-ом во Франции были усилены меры безопасности.

"Мы помним, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон приходил к власти, в том числе, предлагая определенные меры поддержки силовых структур. Несмотря на работу в свое время в социалистическом правительстве – а социалисты всегда относятся к расширению прав силовиков настороженно – Макрон после своего вступления в должность поддерживал дополнительные антитеррористические меры. Но, тем не менее, мы видим, что террористическая активность во Франции продолжается. В оправдание Макрона можно сказать, что методам работы ИГ* с их сторонниками трудно противостоять традиционными полицейскими методами, поскольку часто эти люди могут не находиться в прямом контакте со структурами ИГ*, а получают общие инструкции через интернет", – сказал Михаил Нейжмаков.

Он высказал свои предположения о том, почему акция предполагаемого сторонника ИГ* была организована во Франции именно сейчас.

"Сейчас во Франции – довольно серьезный рост социальной напряженности. Идут акции протеста железнодорожников, сотрудников госсектора. Может быть, представители "Исламского государства"* решили воспользоваться сложной социально-политической ситуацией, чтобы дополнительно, скажем так, "подтолкнуть падающего", то есть раскачать ситуацию в стране еще больше", – предположил Михаил Нейжмаков.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности погибли 130 человек, более 350 пострадали.

Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, ночью он вернулся в Брюссель. По данным следствия, в Париже на нем был пояс смертника, который оказался неисправен и не взорвался. Мужчину задержали в Брюсселе 18 марта 2016 года – за четыре дня до терактов в аэропорту и метрополитене этого города. В результате атак погибли 38 человек, из них три террориста, еще более 340 были ранены. Существует версия, что атаки были местью за задержание Абдеслама.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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