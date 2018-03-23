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Политолог об обвинениях Лондона по "делу Скрипаля": абсурд и пустобрехство

17:4723.03.2018
(обновлено: 18:10 23.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаг Великобритании на саммите ЕС в БрюсселеФлаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ряд стран ЕС изучает вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мартынов прокомментировал ситуацию.

Президент Румынии Клаус Йоханнис не дал прямого ответа после заседания Евросовета на вопрос о возможных мерах против РФ из-за инцидента в Солсбери, отметив лишь, что каждая страна ЕС рассматривает такое решение на своем национальном уровне.

"Это вопрос национальной безопасности каждого члена ЕС, некоторые из наших коллег имеют свое мнение по этому вопросу. Большинство из нас вернется к себе и продолжит дискуссии у себя в соответствующем конституционном формате для принятия решений на национальном уровне", – заявил Йоханнис журналистам.

Глава представительства Европейского Союза Маркус Флориан Эдерер на пресс-конференции в Москве по случаю начала председательства Болгарии в Совете Европейского Союза. 16 января 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мнение об отзыве посла ЕС из-за "дела Скрипаля": все идет по сценарию
Ранее источники на саммите ЕС в Брюсселе подтвердили, что ряд стран изучает вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери. Как пишет газета Guardian со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, в число этих стран входят Франция, Польша, Латвия, Литва и Эстония.

В эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов высказал мнение, что пропагандистские заявления на саммите британского премьер-министра Терезы Мэй убедили далеко не всех присутствующих.       

"Надо отдать должное некоторым лидерам европейских стран, которые собрались в Брюсселе: их не удовлетворили пропагандистские заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, чья страна в Евросоюзе – буквально на полноги, и уже понятна процедура выхода. Кстати, это была основная повестка саммита. Но Мэй попыталась перебить эту повестку. И отчасти ей это удалось – она подняла вопрос инцидента в Солсбери, с применением, как утверждает британский премьер, отравляющих веществ чуть ли не боевого плана. Обращу внимание: все это – только слова. Ни британские парламентарии, ни британская общественность, ни европейские коллеги Терезы Мэй не получили никаких минимальных доказательств ее слов. Еще большой вопрос: а в больнице ли Скрипаль? Что касается обвинений в адрес России, то это абсурд, ничем не подкрепленные слова, пустобрех. И, конечно, это очень серьезная дискредитация авторитета британской политики и дипломатии", – сказал Алексей Мартынов.     

В британском Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии были обнаружены британский шпион, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что они были отравлены веществом А-234, якобы российского производства. Россия это категорически отрицает.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мнение: обвинениями в адрес РФ Лондон все больше показывает свою слабость
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин назвал обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля "чушью", так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны (18 марта) и проведения Чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия – его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании "дела Скрипаля", но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

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