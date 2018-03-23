Политолог: Савченко может повторить историю Тимошенко

Задержанная депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила голодовку в зале суда. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо предположил, к каким последствиям может привести задержание и возможный арест Савченко.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко на заседании суда в Киеве заявила, что объявляет голодовку.

Шевченковский районный суд избирает меру пресечения депутату, которую Генпрокуратура просит посадить под арест на два месяца.

"Никакого преступления не было, и доказательства свидетельствуют об этом. Мое дело является политически мотивированным", – сказала Савченко, когда суд дал ей слово ответить на предъявленные обвинения.

Савченко задержали накануне, 22 марта, в здании Рады, после того, как она была лишена депутатской неприкосновенности. Она заявила, что не откажется от звания Героя Украины и не сдаст депутатский мандат добровольно. Это бы означало предательство украинского народа, пояснила депутат. Также Савченко заведомо отказалась от сделки со следствием, даже если ей поступит такое предложение.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко и ее сторонники собирались совершить теракт в Раде и правительственном квартале Киева. Для этого они якобы составили поэтапный план действий с применением оружия, в том числе гранатометов и минометов. В Раде показали видео, где Савченко якобы обсуждает подготовку переворота.

Сама Савченко ранее признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Но все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель – "показать властям, что они тоже смертны", уточняла депутат.

По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что дело Надежды Савченко действительно является политически мотивированным. Однако, преследуя ее, украинская власть делает большую ошибку.

"Политические заявления Савченко действуют на нервы (президенту Украины) Петру Порошенко. Видимо, был дан приказ уничтожать Савченко как украинского политика. Но, преследуя ее, власть делает большую ошибку – по сути, реанимирует политический труп. Надежда Савченко из-за своего одиозного поведения сама подрастеряла множество своих сторонников. Но преследуя ее, Петр Порошенко делает из нее героиню, политическую жертву. По сути, повторяется история с (экс-премьером Украины) Юлией Тимошенко, которая вышла из тюрьмы героиней. Я убежден: если Савченко долгое время будет сидеть в местах не столь отдаленных, то это поспособствует росту ее рейтинговых показателей. Ей даже не надо будет представлять обществу свою политическую программу, достаточно будет говорить, мол, она борется с бандитским режимом, и за эту борьбу ее преследуют. Все-таки мне кажется, что со временем украинская власть может осознать, что совершила ошибку, сначала лишив Савченко депутатской неприкосновенности, а потом, посадив ее за решетку", – сказал Иван Мезюхо.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину.

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