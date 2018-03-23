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"Почти детективная история". Экономист о металлургических пошлинах США

14:0923.03.2018
(обновлено: 14:10 23.03.2018)
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© AFP 2018Cталелитейный завод в КитаеCталелитейный завод в Китае
© AFP 2018
В Пекине заявили о готовности принять ответные меры после введения США новых ввозных пошлин на сталь и алюминий. Экономист Юрий Юденков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что новые американские пошлины – не совсем то, чем они кажутся.

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Бескомпромиссная решимость: Пекин жестко ответит на торговую войну США
Китай готов защищать свои законные права от действий США, которые можно назвать образцом торгового протекционизма, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"При любых условиях, Китай не станет безучастно наблюдать со стороны за тем, как кто-то наносит вред нашим интересам. Мы в полной мере подготовились к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы", – заявила дипломат.

Она подчеркнула, что "США игнорируют правила ВТО" и это не что иное, как образец односторонних действий и торгового протекционизма".

Дипломат также добавила, что США недооценивают возможности Китая по защите своих законных интересов, так же как и ту цену, которую США должны будут заплатить за свои "необдуманные действия".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени.  

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© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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В Министерстве коммерции Китая заявили о намерении предпринять меры для защиты интересов. В частности, опубликован список 128 наименований импортируемых из США товаров, на которые Китай для защиты своих интересов может ввести пошлины в 15% и 25%, среди них свежие фрукты, сухофрукты, свинина, вино, орехи. При этом отмечается, что Пекин введет эти пошлины в случае, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ Юрий Юденков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что новые американские пошлины – не совсем то, чем они кажутся на первый взгляд. 

"США, конечно, заинтересованы в том, чтобы развивать свою металлургическую промышленность, которая сильно деградировала за последние 30 лет. После введения пошлин, ввиду того, что Трамп ставит цели по развитию инфраструктуры страны, вроде бы очевидна выгода для сталелитейной и алюминиевой промышленности США. У американцев есть возможности по их собственному законодательству в случае, когда та или иная продукция наносит ущерб их национальной промышленности, вводить временные ограничительные меры. Такие меры они и ввели, оставив исключения для своих соседей – Канады и Мексики. А вот дальше началась почти детективная история. Возмутился ЕС и многие другие страны, и в итоге США новые меры "поставили на паузу" и до мая не будут вводить пошлины в отношении ЕС, Австралии, Бразилии, Аргентины и Южной Кореи. С этими странами до конца апреля будут вестись консультации. Получается, что больше всего пострадаем мы, то есть Российская Федерация и Китай", – объяснил Юрий Юденков. 

В итоге, считает он, ограничительные меры США, представленные как защита американского производителя, выльются главным образом в удары по двум странам: России и Китаю.

"Реальных стимулов для американской металлургии в результате этих новых пошлин не видно. Все равно ведь будет поступать импортная продукция, в том числе из Канады и Мексики, а возможно, что и из других стран. В итоге такое впечатление складывается, что эта торговая война под видом защиты американского производителя преследует цель создать затруднения главным образом для Китая и России", – заключил Юрий Юденков.

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