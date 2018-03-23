Мнение: обвинениями в адрес РФ Лондон все больше показывает свою слабость

Тереза Мэй заявила, что идентифицировано вещество, отравившее экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Григорий Трофимчук, у британского премьера получилось убедить в этом только узкий круг своих коллег.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравившее экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию вещество смогли идентифицировать. Об этом свидетельствует заявление официального представителя канцелярии британского премьера.

"Она (Мэй – ред.) заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы "Новичок"", – сообщается в документе.

Ранее Мэй встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которым представила первые результаты расследования инцидента. Как сообщили в канцелярии Мэй, Берлин и Париж подтвердили, что считают Москву виновной в отравлении, лидеры Германии и Франции условились поддерживать контакт в ближайшие дни.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у британского премьера получилось убедить в своей точке зрения лишь узкий круг своих коллег.

"Политика – это особый род деятельности, здесь все зависит от того, смог ли политик убедить в правоте своей точки зрения огромную массу людей. Лондон в деле с отравлением Скрипаля, очевидно, не смог этого сделать. Тереза Мэй – это не Маргарет Тэтчер, как политик она слаба. Тем более что нет никаких доказательств, так как за такой короткий срок их собрать было невозможно. А обвинения в адрес России появились практически сразу. Интересно, что сказал бы по этому поводу Шерлок Холмс? Думаю, что и доктор Ватсон сильно бы засомневался по этому поводу. Мэй, возможно, смогла бы убедить в своей точке зрения широкий круг своих коллег, в том числе руководителей стран Евросоюза. Только для этого нельзя было нарушать одну из главных заповедей политической психологии, и по сто раз повторять одно и то же. После многократного, назойливого повторения, во-первых, у каждого возникнут сомнения, а во-вторых, с каждым таким повторением Лондон все больше будет демонстрировать свою собственную слабость", – сказал Григорий Трофимчук.

Четвертого марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре британского Солсбери. Лондон утверждает, что Скрипаля и его дочь отравили веществом, якобы разработанным в СССР в рамках проекта "Новичок". Однако в Советском Союзе не существовало программы с таким названием – для обозначения системы использовались цифры. Название "Новичок" распространилось зарубежными СМИ с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который не имел какого-либо отношения к разработке химоружия.

Ранее МИД России провел брифинг по ситуации вокруг отравления Скрипалей. На мероприятие аккредитовались более 140 представителей зарубежных дипмиссий, при этом британский посол проигнорировал встречу.

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