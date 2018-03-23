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Военный политолог: даже США признают военную мощь России

12:3223.03.2018
(обновлено: 12:40 23.03.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПГРК Ярс Новосибирского ракетного соединения перед выходом на маршруты боевого патрулированияПГРК Ярс Новосибирского ракетного соединения перед выходом на маршруты боевого патрулирования
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В США заявили о "растущей угрозе" из-за российских крылатых ракет. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, однако страх американцев перед российским оружием вполне понятен.

Новейшие российские крылатые ракеты могут долететь до США, заявила глава Северного командования Вооруженных сил страны генерал Лори Робинсон на слушаниях в комитете американского сената по делам вооруженных сил. В своем выступлении она заявила о растущей угрозе из-за большой дальности полета ракет такого типа. Также Робинсон выразила озабоченность тем, что запуск российских крылатых ракет невозможно отследить.

Командный пункт управления учений войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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"У меня вызывают беспокойство возможности этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО", – добавила она.

При этом Робинсон усомнилась в том, что Россия может нанести удар по территории США. Однако генерал призвала разработать новые тактику и методику для противодействия российским ракетам и подчеркнула важность финансирования разработки радаров и оборонительных систем.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов высказал мнение, что США признают мощь новейшего российского вооружения.                 

"Да, США признают нашу мощь. Признают, что наши вооруженные силы – одни из лучших в мире, наша техника, наши конструкторы тоже оказались лучшими. США признают, что строили свою систему ПРО, потратив миллиарды долларов, а она оказалась неэффективной – наши ракеты пятого поколения способны преодолевать любые ПРО. И, естественно, американцы бояться – в случае военных действий США могут получить ответный удар. Подчеркиваю, ответный – мы ни с кем воевать не собираемся. Американцы бояться нашей военной технологии, бояться, что наши конструкторы еще что-нибудь придумают такое, что им мало не покажется", – сказал Олег Глазунов.     

Первого марта президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.

Директор ЦРУ Майк Помпео
© AFP 2018 / Jim Watson
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Кроме того, он рассказал о создании гиперзвукового оружия – системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.

Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".

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