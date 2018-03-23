Военный политолог: даже США признают военную мощь России

Новейшие российские крылатые ракеты могут долететь до США, заявила глава Северного командования Вооруженных сил страны генерал Лори Робинсон на слушаниях в комитете американского сената по делам вооруженных сил. В своем выступлении она заявила о растущей угрозе из-за большой дальности полета ракет такого типа. Также Робинсон выразила озабоченность тем, что запуск российских крылатых ракет невозможно отследить.
При этом Робинсон усомнилась в том, что Россия может нанести удар по территории США. Однако генерал призвала разработать новые тактику и методику для противодействия российским ракетам и подчеркнула важность финансирования разработки радаров и оборонительных систем.
В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов высказал мнение, что США признают мощь новейшего российского вооружения.
"Да, США признают нашу мощь. Признают, что наши вооруженные силы – одни из лучших в мире, наша техника, наши конструкторы тоже оказались лучшими. США признают, что строили свою систему ПРО, потратив миллиарды долларов, а она оказалась неэффективной – наши ракеты пятого поколения способны преодолевать любые ПРО. И, естественно, американцы бояться – в случае военных действий США могут получить ответный удар. Подчеркиваю, ответный – мы ни с кем воевать не собираемся. Американцы бояться нашей военной технологии, бояться, что наши конструкторы еще что-нибудь придумают такое, что им мало не покажется", – сказал Олег Глазунов.
Первого марта президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.
Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.
Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".
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