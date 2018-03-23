Эксперт объяснил, что скрывается за усилением разведактивности у границ РФ

Шестнадцать летательных аппаратов вели разведку у границ России за неделю, сообщает Минобороны РФ. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал эти данные.

Шестнадцать летательных аппаратов вели разведку у границ России за неделю, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета "Красная звезда", официальный печатный орган Вооруженных сил России.

Из инфографики следует, что также был выполнен один вылет на перехват и сопровождение дежурными силами ПВО.

Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что разведывательная деятельность у российских границ идет постоянно, но она усиливается в период обострения напряженности.

"Увеличивается количество самолетовылетов, вылетов беспилотников – особенно тех, которые могут длительное время находиться над наблюдаемой территорией, корректируются орбиты спутников, более того – запускаются новые. Усиление разведывательной активности само по себе свидетельствует не просто об обеспокоенности, а о неких намерениях, некоем умысле другой стороны. Совершенно очевидно, что если эта активность увеличена в несколько раз – например, в прошлом году количество разведывательных полетов авиации США и НАТО было увеличено примерно в пять-восемь раз по сравнению с позапрошлым годом – то, конечно, это говорит об определенных агрессивных намерениях другой стороны", – сказал Алексей Подберезкин.

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