Политолог о расследовании в отношении "Калашникова": мотив США очевиден

СМИ сообщили о расследовании в отношении завода "Калашников" в США. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что стремление навредить России приводит к парадоксальным решениям.

США начали расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова (АК-47), передает агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, руководство этого завода "связано с главными союзниками российского президента Владимира Путина".

"Офис прокурора Майами ищет записи, связанные с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы (местные и на уровне штата). Федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность (компании) RWC (Russian weapons company) Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич", – сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

В 2014 году министерство финансов США ввело санкции против концерна "Калашников" и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Мотив очевиден. Для США в настоящее время любые контакты с Россией, любое упоминание России как бренда (а "Калашников" – это, естественно, бренд России) – это объект информационной войны против Москвы. В этом смысле речь не идет об убытках или прибыли – эти действия с экономической точки зрения необъяснимы, иррациональны так же, как и все действия в рамках санкционной политики. Это продиктовано, прежде всего, стремлением нанести максимальный вред России. Иногда это приводит к парадоксальным решениям. Это стремление нанести удар по имиджу России, максимально дискредитировать ее в глазах мирового сообщества, усилить негативный образ России. И естественно, что тема российских вооружений – в топе", — сказал Владимир Шаповалов.

Закон "О противодействии противникам Америки через санкции", который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 года, предполагает санкции за "значительные" транзакции с рядом лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России.

Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ, а также 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".

В Ростехе эти санкции назвали примером недобросовестной конкуренции.

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