Политолог о расследовании в отношении "Калашникова": мотив США очевиден

США начали расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова (АК-47), передает агентство Bloomberg.
Как сообщает агентство, руководство этого завода "связано с главными союзниками российского президента Владимира Путина".
В 2014 году министерство финансов США ввело санкции против концерна "Калашников" и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"Мотив очевиден. Для США в настоящее время любые контакты с Россией, любое упоминание России как бренда (а "Калашников" – это, естественно, бренд России) – это объект информационной войны против Москвы. В этом смысле речь не идет об убытках или прибыли – эти действия с экономической точки зрения необъяснимы, иррациональны так же, как и все действия в рамках санкционной политики. Это продиктовано, прежде всего, стремлением нанести максимальный вред России. Иногда это приводит к парадоксальным решениям. Это стремление нанести удар по имиджу России, максимально дискредитировать ее в глазах мирового сообщества, усилить негативный образ России. И естественно, что тема российских вооружений – в топе", — сказал Владимир Шаповалов.
Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ, а также 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".
В Ростехе эти санкции назвали примером недобросовестной конкуренции.
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