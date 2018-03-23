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Эксперт: РФ готова к деэскалации ситуации. Но будет ли на то воля ЕС и США?

10:0423.03.2018
(обновлено: 11:05 23.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВид на Московский КремльВид на Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал основную цель внешней политики "в понимании Путина". В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров предположил, как могут развиваться отношения России с Западом в ближайшее время.

Владимир Путин в новый президентский срок хочет развивать отношения со многими странами мира, в том числе с США и Европой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

Подсчет голосов на выборах президента РФ в участковой избирательной комиссии в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Он отметил, что акцент политики президента на внутренних делах не приведет к большей изоляции России от мира.

По его словам, основная цель внешней политики в понимании Путина – обеспечение комфортной среды для выполнения внутренних задач. Поэтому президенту нужна поддержка дипломатии, отметил Песков.

Он также добавил, что Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений и планирует снизить военные расходы. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что в международных отношениях заметно все больше проявлений элементов "холодной войны".

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров предположил, как могут развиваться отношения России с Западом в ближайшее время.

"В ситуации кризиса отношений России со странами ЕС, с США создание комфортной среды выглядит как способ отказа от взаимных конфронтационных шагов и ограничений. Соответственно, сейчас демонстрируется готовность России пойти на деэскалацию ситуации, если на то будет политическая воля в США и в странах ЕС. Но если такой воли не будет, Россия будет жестко отстаивать свои национальные интересы, то есть продолжать ту политику, которую вела и ведет. Отвечать будем. И я думаю, если будут отозваны российские дипломаты из стран ЕС, то еще неизвестно, кто больше пострадает", – сказал Максим Жаров.

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© РИА Новости / Антон Денисов
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Мнение об отзыве посла ЕС из-за "дела Скрипаля": все идет по сценарию
 Шведский премьер-министр Стефан Левен в пятницу, 23 марта, по итогам переговоров лидеров стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что на саммите было принято решение отозвать посла ЕС в России.

Ранее, в день президентских выборов, 18 марта, Владимир Путин, выступая в своем штабе, заявил, что России нужен прорыв, и стране по силам это сделать. Перед страной, по словам Путина, стоят сложные задачи. Он отметил, что очень важно сохранить единство, чтобы двигаться вперед.

Также Москва заинтересована в позитивном развитии отношений со всеми государствами, сказал президент. Страна, по его словам, готова к любым трудностям в отношениях с зарубежными партнерами.

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