Эксперт прокомментировал выбор названий для отечественного сверхоружия

Россияне выбрали названия для новейшего отечественного оружия – "Посейдон", "Пересвет", "Буревестник". В эфире радио Sputnik эксперт Григорий Тищенко рассказал, с чем, по его мнению, связан этот выбор.

Новейшие российские вооружения получили свои названия путем голосования впервые в истории отечественной армии. Так, уникальный подводный беспилотник по итогам голосования на сайте Минобороны получил название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", а новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник". Ход финального голосования был показан накануне в прямом эфире телеканала "Россия 1".

По мнению заместителя министра обороны Юрия Борисова, россияне подобрали удачные названия для новых отечественных военных разработок, поскольку они подчеркивают и сферу применения, и особенности этого вида оружия. Он также заявил, что официальное принятие новых названий, можно сказать, уже состоялось.

Борисов отметил, что Россия способна адекватно реагировать на модернизацию Вооруженных сил США, улучшая собственную армию. Он сообщил, что американские военные имеют несколько образцов лазерного оружия, способного поражать легкобронированную технику и живую силу, но у российских ученых, по словам замминистра обороны, в этой сфере имеется преимущество перед американскими коллегами.

Чем руководствовались россияне, голосуя именно за эти названия для новейшего оружия, в эфире радио Sputnik рассуждал эксперт РИСИ Григорий Тищенко.

"Эти названия ассоциируются у народа с чем-то хорошим и значительным в истории нашей страны. "Посейдон" – это сила моря, "Буревестник" – помним стихи, ассоциируется с чем-то благородным, противостоящим буре и готовым к подвигу. "Пересвет" – это связано с историческими фактами, ассоциируется с победой. Удачное, на мой взгляд, имя для ракеты, которая обладает огромными возможностями, перспективна и еще долго, не один десяток лет, будет таким мощным оружием. Поэтому историческая ассоциация, думаю, здесь вполне уместна", — сказал Григорий Тищенко.

Первого марта российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о создании и успешном испытании уникальных образцов оружия, не имеющих аналогов в мире. Глава государства подчеркнул, что новые вооружения практически делают бессмысленной любую систему противоракетной обороны.

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