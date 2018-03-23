Мнение об отзыве посла ЕС из-за "дела Скрипаля": все идет по сценарию

Глава представительства Европейского Союза Маркус Флориан Эдерер на пресс-конференции в Москве по случаю начала председательства Болгарии в Совете Европейского Союза. 16 января 2018

Глава представительства Европейского Союза Маркус Флориан Эдерер на пресс-конференции в Москве по случаю начала председательства Болгарии в Совете Европейского Союза. 16 января 2018

Евросоюз отзывает посла из России в связи с "делом Скрипаля". Некоторые страны ЕС могут выслать российских дипломатов, однако это не будет их самостоятельным решением. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал профессор Александр Гусев.

Шведский премьер-министр Стефан Левен заявил по итогам переговоров лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, что на саммите было принято решение отозвать посла ЕС в России.

"Мы приняли решение отозвать домой посла ЕС в России", — передает его слова пресс-служба Евросовета.

Кроме того, источник РИА Новости подтвердил, что некоторые страны Евросоюза могут выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", последовав примеру британских властей.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что в таком случае это нельзя будет назвать самостоятельной инициативой европейцев.

"Инициативы британского премьера Терезы Мэй и давление на европейских лидеров с просьбой отозвать послов из России в определенных кругах нашли свое отражение. Некоторые лидеры европейских стран, скорее всего, примут решение об отзыве послов из РФ. Конечно, Тереза Мэй – игрок зависимый, прежде всего, от США. Такие страны как Великобритания, Германия, Франция, лидеры которых в значительной степени аффилированы с США, не делают ничего без подсказки из Вашингтона. Поэтому все, что сейчас происходит в Европе, все, что делает Тереза Мэй – это сценарий, утвержденный в Белом доме и конгрессе США", — сказал Александр Гусев.

Вместе с тем, по его словам, всем ясно, что Россия никакого отношения к "делу Скрипаля" не имеет.

"Все понимают, что никакого российского следа там нет и в помине. Но, тем не менее, США и их сателлиты в Европе будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию, показать, что Россия – страна, которая выходит из той игры, правила которой установили американцы и британцы. "Дело Скрипаля" – это чистейшей воды провокация, и конечно за этим стоят не только спецслужбы, это достаточно четко продуманная военная и политическая акция, направленная, прежде всего, на дестабилизацию отношений с Россией. Поэтому встреча лидеров России и США сейчас назрела как никогда. Телефонные переговоры оставляют надежду на ближайшую встречу и обсуждение всех этих вопросов, связанных с российско-американскими отношениями и теми болевыми точками, которые есть не только в Европе, но и в целом в мире", — отметил Александр Гусев.

Четвертого марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что Скрипаль бы отравлен веществом, разработанным в России.Британские власти приняли решение выслать из страны 23 российских дипломата, а также заморозить двусторонние контакты с Россией на высшем уровне. Москва приняла зеркальные меры и объявила о высылке 23 британских дипломатов, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

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