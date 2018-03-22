Мнение: Латвия решила показать Москве "красную тряпку"

Латвийский сейм принял закон о переводе обучения во всех школах на латышский язык. Руководитель проекта Baltnews Анатолий Иванов в эфире радио Sputnik назвал этот шаг болезненным ударом по русскоязычному меньшинству Латвии.

Сейм Латвии принял в окончательном чтении закон о переводе обучения во всех школах страны на латышский язык, передал корреспондент РИА Новости из Риги.

За это решение проголосовало большинство депутатов сейма. Теперь его предстоит одобрить президенту.

Премьер-министр Марис Кучинскис заверил, что переход всех школ на государственный язык обучения не говорит о дискриминации нацменьшинств.

Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Дошкольное обучение будет двуязычным, а в начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. С седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподавать на латышском языке, с 10 по 12 классы обучение будет идти только на латышском.

В Латвии абсолютное большинство школ нацменьшинств – с русским языком обучения.

В партии Русский союз Латвии отметили, что сейм фактически проголосовал за уничтожение русских школ и призвали русскую общину к "чрезвычайным усилиям". Политическое объединение планирует провести вселатвийское родительское собрание, где заявит о несогласии с действиями властей.

Руководитель проекта Baltnews Анатолий Иванов в эфире радио Sputnik отметил, что давление на русскоязычных жителей прибалтийских стран в последнее время усилилось.

"Нет ничего удивительного в том, что сейм Латвии принял этот закон именно сейчас. Давление на русскоязычных жителей прибалтийских республик в последнее время заметно усилилось. И это явно происходит не потому, что людям, занимающим парламентские кресла, вдруг пришла в голову такая идея. Это часть общего курса западных стран, в том числе Соединенных Штатов, которые, как известно, испытывают особый интерес к странам Прибалтики", – полагает Анатолий Иванов.

Он предположил, какими могут быть цели усиления давления на русскоязычных жителей Прибалтики.

"Первое – максимальное унижение русских жителей этих стран. С Латвии начали явно не случайно, потому что там больше всего доля русскоязычного населения. В Риге, например, больше половины жителей в ежедневном бытовом общении предпочитает русский язык. И лишение их детей права обучения на родном языке – это для них очень болезненный удар. И второе – это желание в очередной раз показать Москве "красную тряпку". Какого результата ждут от этой провокации, можно только гадать. Но то, что об интересах жителей Латвии при этом заботятся меньше всего – совершенно понятно", – считает Анатолий Иванов.

В Латвии живут чуть менее двух миллионов человек, из них около 40% – русскоязычные. В республике один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного.

В российском МИД отношение в Латвии к русскому языку назвали "языковой инквизицией". В Госдуме заявили, что ликвидация школьного образования на языках национальных меньшинств недопустима.