Юрист: у "Газпрома" – сильная позиция для обжалования решений арбитража

"Газпром" подал апелляцию о частичной отмене решения арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом Украины" на поставку газа. Позицию "Газпрома" в эфире радио Sputnik оценил юрист в области международного права Тимур Маршани.

"Газпром" подал ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) о частичной отмене окончательного решения арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом Украины" на поставку газа, основанием стали превышение арбитрами полномочий и серьезные процессуальные ошибки, говорится в сообщении "Газпрома".

"Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно – по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок", – отмечается в документе.

В начале марта арбитраж Стокгольма вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 млрд долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше – 2,56 млрд долларов.

"Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, с другой стороны – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

Юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у "Газпрома" – сильные аргументы для обжалования решений арбитража.

"Я не думаю, что были достаточные законные основания для принятия такого решения (арбитража). У "Газпрома" в этой тяжбе – четкая позиция, основанная на международных договорах, ратифицированных в том числе и украинской стороной. В решении, насколько можно судить, не было ссылки на мотивированную позицию, согласно которой "Газпром" отвечал бы по обязательствам, вытекающим из соглашений с украинской стороной. Суд, похоже, руководствовался не нормами международного права, не существующей правовой доктриной, присущей странам континентальной Европы, и не положениями существующего договора двух сторон. Решение арбитража было обусловлено защитой интересов украинской стороны как менее защищенной в этом конфликте – а это, по сути, означает ангажированность и политизированность решения", – сказал Тимур Маршани.

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