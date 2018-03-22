Американист: Россия и США могли бы начать диалог "с чистого листа"

Говорить о прорыве в отношениях России и США пока рано, надо наладить диалог, считают в Кремле. В эфире радио Sputnik американист Владимир Васильев высказал мнение о перспективах российско-американского диалога.

В Кремле считают преждевременным говорить о каких-то прорывах в отношениях России и США после разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, еще надо наладить диалог, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Давайте не будем говорить ни о каких прорывах, сначала нужно все-таки говорить о том, чтобы наладить диалог, как минимум, – до прорыва здесь еще далеко", – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, дал ли Путин распоряжение МИД начать подготовку к саммиту, пресс-секретарь президента заявил: "Да, мы вчера сообщали о том, что президенты договорились поручить министру иностранных дел и госсекретарю наладить контакт для обсуждения времени и места такого возможного саммита".

Трамп и Путин говорили по телефону во вторник, 20 марта. Как ранее сообщили в Кремле, телефонный разговор, во время которого прозвучали поздравления с победой Путина на выборах, состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. По данным Кремля, Путин и Трамп также обсудили развитие двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

В эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев высказал мнение о перспективах российско-американского диалога.

"Возможно, имеется в виду некий постоянный контакт связи и обмена мнениями. Но, учитывая неразбериху, кадровую чехарду в администрации США, форма налаживания диалога не совсем ясна, непонятно даже, с кем налаживать диалог. Можно было бы постараться начать отношения "с чистого листа": исходить из того, что все, что было – это некая конъюнктурная ситуация, постараться начать этот диалог, и самое главное – его упорядочить по пунктам, которые уже обозначены: стратегическое вооружение, Сирия, Украина… Как это будет встречено в США, на сегодняшний день сказать очень сложно – в основном, по внутриполитическим соображениям. Там по-прежнему работает комиссия Мюллера, постоянно над Трампом висит обвинение в якобы связях с Россией. Так что сегодня можно сказать: если этот диалог сможет состояться, то его важнейшее условие – это укрепление внутриполитических позиций Трампа", – сказал Владимир Васильев.

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