Мнение о полемике по поводу звонка Трампа Путину: Россия – не помощница США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию СМИ, которые ранее критиковали его за беседу с лидером РФ Владимиром Путиным. Трамп показал, что он остается верен себе, – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал американист Александр Домрин.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию американских СМИ, которые ранее раскритиковали его за телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, необходимо налаживать отношения с Россией для решения многих ключевых вопросов.

"Я позвонил российскому президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах – в прошлом (президент США Барак) Обама тоже ему звонил. Фейковые СМИ сходят с ума, потому что они хотели, чтобы я его раскритиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими – это хорошо, а не плохо", – написал Трамп в микроблоге в Twitter.

Американский лидер также объяснил, почему, по его мнению, США и России необходимо налаживать сотрудничество.

"Они (Россия) могут помочь разрешить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ*, Ираном и даже с идущей гонкой вооружений", – подчеркнул Трамп.

Президент США выразил мнение по поводу предшественников и их подходов в улучшении отношений с Россией.

"Буш пытался наладить отношения, но был недостаточно искусен. Обама и Клинтон тоже действовали в этом ключе, но им не хватило сил, не было индивидуального подхода. Вспомните хотя бы про "перезагрузку", – добавил Трамп.

Ранее в американских СМИ был опубликован ряд критических статей, авторы которых осуждали Трампа за его звонок Путину. С резко критическими высказываниями выступили также некоторые законодатели, включая давнего критика России сенатора Джона Маккейна.

Американист, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Домрин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему ряд американских политиков и СМИ так остро критиковали Трампа за звонок Путину.

"Это русофобское лобби, которое во многом является тем же самым "вашингтонским болотом", которое Трамп собирался осушить, но пока еще не осушил. Но оно, во всяком случае, его еще не поглотило. И Трамп, когда он продолжает свою не во всем, но во многом независимую политику в отношении России, он остается тем же самым Трампом, который шел на выборы в ходе избирательной кампании 2016 года. И свою внешнюю политику он во многом продолжает формулировать сам. Когда "вашингтонское болото" принимается за Россию, Трамп понимает, что на самом деле оно принимается и за него самого. И это тот случай, когда он, несмотря на все усилия "болота", остается верен себе", – полагает Александр Домрин.

В то же время он не согласен с высказыванием Дональда Трампа по поводу возможной помощи Америке со стороны России.

"Этот твит, конечно, в большей степени адресован не России, а собственной американской элите и собственному американскому избирателю. Что меньше всего устраивает в этом твите, так это то, что Россия может чем-то Америке помочь. Ребята, мы вам не помощники. Россия – не помощница Соединенных Штатов. Мы на самом деле можем что-то сделать вместе, как это было в "классические" времена (руководителей СССР и США Леонида) Брежнева и (Ричарда) Никсона, когда заключались фундаментальные договоры. Если мы что-то сделать вместе, то нужно это делать – но не в том случае, когда мы должны Америке в чем-то "помогать"", – считает Александр Домрин.

*Запрещенная в России террористическая организация

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