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Политик: чем Россия угрожает Польше? Просьбой не сносить памятники?

14:1722.03.2018
(обновлено: 14:18 22.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПамятник советско-польскому братству по оружию в центре города ЛегницаПамятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Граждане Польши боятся военного конфликта с РФ больше, чем терроризма, показал опрос. В эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков высказал мнение, что в этом исследовании не хватает главного вопроса.

Жители Польши боятся военной угрозы со стороны России больше, чем терроризма, свидетельствуют результаты социологического исследования фонда Казимира Пулавского.

Исследование проводилось дважды – в январе и в марте, в нем приняли участие 50 тысяч человек.

Центр города в Варшаве, Польша
© Depositphotos / jacek_kadaj
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Респондентам предложили выбрать один из четырех вариантов ответа на вопрос о том, что они считают наиболее актуальной угрозой для Польши: миграционный кризис, распад ЕС, вооруженный конфликт с РФ или терроризм.

В январе мнения поляков по данному вопросу разделились практически поровну. Об угрозе вооруженного конфликта с РФ заявили 28,6% опрошенных, о миграционном кризисе – 24,6%, о терроризме – 23,3%, а о распаде ЕС – 23,2%.

В мартовском же исследовании существенно выросли опасения, связанные с вооруженным конфликтом с Россией. О такой угрозе заявили уже 36,8% респондентов. 

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны России регулярно звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что РФ ни на кого не собирается нападать.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

В эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков высказал мнение, что итоги голосования связаны с русофобской политикой, проводимой в польском государстве. 

"Перед нами – яркое свидетельство того, как работает западная пропагандистская машина: сначала обвиняют Россию во всех мыслимых и немыслимых грехах, потом рассказывают это своим гражданам. Как результат – поляки боятся российской угрозы больше, чем угрозы терроризма. Здесь хотелось бы задать вопрос: какие претензии сегодня  имеет Россия к польскому государству, зачем России вынашивать, осуществлять какие-то агрессивные замыслы? Этот вопрос не имеет рационального ответа. У России нет территориальных или иных претензий к польскому государству. Мы только просим поляков не сносить памятники нашим солдатам, которые отдали свою жизнь за то, чтобы в Польше не было нацизма. Так что перед нами – очередной надуваемый русофобский миф, и ничто иное", – сказал Николай Стариков. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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