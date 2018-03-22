Ирина Кедровская: "Мы ступаем на поляну, где пока были только западные СМИ"

К журналистам ближнего зарубежья обращен беспрецедентный для российских СМИ образовательный проект МИА "Россия сегодня" SputnikPro. О его достоинствах в эфире радио Sputnik рассказала преподаватель в школе журналистики SputnikPro Ирина Кедровская.

Программа SputnikPro основана на опыте работы агентства и радио Sputnik. Этот опыт "достиг таких размеров, что захотелось поделиться", подчеркнула заместитель директора Дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Ирина Кедровская.

© Sputnik Sputnik запустил образовательную программу для СМИ в странах постсоветского пространства

Знакомство со стандартами и технологиями современного мультимедийного информагентства, а также презентации и мастер-классы медиаменеджеров и мэтров российской журналистики – вот основные "пункты" программы SputnikPro. Она началась с серии мастер-классов в Минске, затем в Тбилиси и в ближайшее время продолжится в Ереване.

До сих пор проекты такой направленности на постсоветском пространстве осуществляли исключительно западные агентства и фонды. Теперь же, как заметила Ирина Кедровская, "на эту поляну вступаем мы" – и небезосновательно:

"Sputnik – наша настоящая история успеха. Никто в мире не создавал столь успешную платформу за такие короткие сроки. Огромное количество языков, площадь покрытия почти по всему миру – мы вещаем в радиоэфире, в эфире в интернете. О нашем опыте должны узнавать. На постсоветском пространстве должна быть сильная конкурентная среда", – сказала Ирина Кедровская как разработчик и участник проекта.

SputnikPro предполагает три модуля, и в каждом – теория (лекции) и практика (мастер-классы). Поясняя структуру программы, Ирина Кедровская обратила внимание на то, что модули разбиты по категориям. Первый обращен к журналистам, второй предназначен для представителей пресс-служб и ведомств, заинтересованных во внимании СМИ. А третий студенческий. При этом все занятия проводятся бесплатно, а их участники в случае успеха могут рассчитывать на работу в агентстве Sputnik.

Ирина Кедровская: "Мы ступаем на поляну, где пока были только западные СМИ" Your browser does not support HTML5 audio