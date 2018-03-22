Политолог: у Савченко есть единственный шанс устоять

Комитет Верховной рады поддержал арест депутата Надежды Савченко. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов назвал происходящее игрищем украинских элит.

Регламентный комитет Верховной рады поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте внефракционного депутата Надежды Савченко. Решение депутаты поддержали единогласно.

Как ранее заявил Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов назвал происходящее игрищем украинских элит.

"Продолжается история с попыткой вывести из игры депутата Савченко. Но это всего лишь этап – необходимо еще получить большинство голосов парламента. А там нет такого уверенного большинства по таким сложным вопросам. В целом, это, конечно, игрища украинских элит. Потому что Савченко вышла за "флажки", нарушила правила игры: позволила себе позицию, за которую многих уже наказали – за сепаратизм и антигосударственную деятельность. А она, будучи символической фигурой, позволяет себе то, за что на Украине вот уже четыре года либо сажают, либо подвергают изгнанию. Поэтому, думаю, эта история еще будет продолжаться. Единственный шанс Савченко устоять – это играть на расколе украинских элит, но для этого ей придется вступать в ряд договоренностей. И если она на это не пойдет, то ее "сольет" украинский олигархат – сделает одной из жертв режима", – сказал Семен Уралов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!