Эксперт: Саркози грозит реальный тюремный срок

Николя Саркози обвинили в незаконном финансировании президентской кампании из-за рубежа. Эксперт Николай Топорнин в эфире радио Sputnik отметил, что это очень серьезные обвинения для бывшего президента Франции.

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о незаконном финансировании президентской кампании из-за рубежа, он находится под судебным контролем, пишет газета Monde.

Кроме того, ему вменяют руководство пассивной коррупцией и "укрывательство ливийских государственных средств". По информации телеканала BFMTV , политик заявил, что полностью отвергает обвинения.

Ранее сообщалось, что Саркози на автомобиле покинул здание Службы по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми преступлениями (OCLCIFF), где два дня подряд давал показания, и отправился домой.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин назвал обвинения, предъявленные бывшему французскому лидеру, очень серьезными.

"Обвинения очень серьезные. Речь идет не о каком-то условном, а о реальном тюремном сроке. Безусловно, у Саркози есть сильные адвокаты, которые будут использовать все возможности, чтобы снять подозрения с бывшего президента Франции. Но срок ему грозит серьезный – может получить до 10 лет тюрьмы. Саркози отвечал на вопросы следствия 25 часов. Это говорит о том, что у них накопилось очень много вопросов к Саркози. Не так-то просто было следствию собрать все улики, потому что главный фигурант этого дела – ливийский лидер Муаммар Каддафи – мертв, как и большинство его соратников, поэтому остаются косвенные улики. Но даже сбор свидетельств, показаний тоже не так прост. Именно с этим я связываю долгое ведение этого дела", – сказал Николай Топорнин.

По его словам, дело может иметь не только уголовную подоплеку, но и некий политический фон.

"Часть французских экспертов считает, что речь идет о сведении счетов: Саркози является одним из идейных лидеров французских центристов, и "левым" было бы неплохо их ослабить. Мы помним, что именно таким способом удалось в свое время снять с выборов Франсуа Фийона – еще одного представителя французских центристов во время президентской кампании. Это уже такой апробированный метод во Франции, чтобы убирать из политического пространства яркие политические фигуры", – отметил эксперт.

Утром во вторник, 20 марта, стало известно, что бывшего президента Франции и экс-главу партии "Республиканцы" задержали в пригороде Парижа в рамках расследования дела о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года ливийскими властями.

© AP Photo / Francois Mori Николя Саркози и Муаммар Каддафи

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, из которых следовало, что ливийский режим передал приближенным экс-президента 50 млн евро.

В 2016 году следователи допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 – начале 2007 года доставил из Ливии в МВД Франции, главой которого на тот момент был Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 млн евро.

Ранее сын убитого ливийского лидера Саиф аль-Ислам Каддафи заявил, что готов предъявить доказательства того, что его отец финансировал кампанию Саркози в нарушение французского законодательства.

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