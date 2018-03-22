РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: Саркози грозит реальный тюремный срок

12:4022.03.2018
01360
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭкс-президент Франции Николя Саркози выступает на XX Петербургском международном экономическом форумеЭкс-президент Франции Николя Саркози выступает на XX Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Николя Саркози обвинили в незаконном финансировании президентской кампании из-за рубежа. Эксперт Николай Топорнин в эфире радио Sputnik отметил, что это очень серьезные обвинения для бывшего президента Франции.

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о незаконном финансировании президентской кампании из-за рубежа, он находится под судебным контролем, пишет газета Monde.

Экс-президент Франции Николя Саркози
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Эксперт о задержании Саркози: в деле появились новые данные
Кроме того, ему вменяют руководство пассивной коррупцией и "укрывательство ливийских государственных средств". По информации телеканала BFMTV, политик заявил, что полностью отвергает обвинения.

Ранее сообщалось, что Саркози на автомобиле покинул здание Службы по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми преступлениями (OCLCIFF), где два дня подряд давал показания, и отправился домой.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин назвал обвинения, предъявленные бывшему французскому лидеру, очень серьезными.            

"Обвинения очень серьезные. Речь идет не о каком-то условном, а о реальном тюремном сроке. Безусловно, у Саркози есть сильные адвокаты, которые будут использовать все возможности, чтобы снять подозрения с бывшего президента Франции. Но срок ему грозит серьезный – может получить до 10 лет тюрьмы. Саркози отвечал на вопросы следствия 25 часов. Это говорит о том, что у них накопилось очень много вопросов к Саркози. Не так-то просто было следствию собрать все улики, потому что главный фигурант этого дела – ливийский лидер Муаммар Каддафи – мертв, как и большинство его соратников, поэтому остаются косвенные улики. Но даже сбор свидетельств, показаний тоже не так прост. Именно с этим я связываю долгое ведение этого дела", – сказал Николай Топорнин.    

По его словам, дело может иметь не только уголовную подоплеку, но и некий политический фон. 

"Часть французских экспертов считает, что речь идет о сведении счетов: Саркози является одним из идейных лидеров французских центристов, и "левым" было бы неплохо их ослабить. Мы помним, что именно таким способом удалось в свое время снять с выборов Франсуа Фийона – еще одного представителя французских центристов во время президентской кампании. Это уже такой апробированный метод во Франции, чтобы убирать из политического пространства яркие политические фигуры", – отметил эксперт. 

Утром во вторник, 20 марта, стало известно, что бывшего президента Франции и экс-главу партии "Республиканцы" задержали в пригороде Парижа в рамках расследования дела о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года ливийскими властями.

© AP Photo / Francois Mori
Николя Саркози и Муаммар Каддафи
Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, из которых следовало, что ливийский режим передал приближенным экс-президента 50 млн евро.

В 2016 году следователи допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 – начале 2007 года доставил из Ливии в МВД Франции, главой которого на тот момент был Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 млн евро.

Ранее сын убитого ливийского лидера Саиф аль-Ислам Каддафи заявил, что готов предъявить доказательства того, что его отец финансировал кампанию Саркози в нарушение французского законодательства.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена