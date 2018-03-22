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Военный эксперт объяснил интерес россиян к выбору названия для оружия

11:2422.03.2018
(обновлено: 11:30 22.03.2018)
04900
© Минобороны РФСтоп-кадр из видео Минобороны РФ о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блокомСтоп-кадр из видео Минобороны РФ о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
Посетители сайта Минобороны выбирают окончательные названия российского новейшего оружия. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik назвал интерес к конкурсу неслучайным.

Определены по три лидирующих названия стратегических вооружений в ходе голосования на сайте Минобороны РФ, которое продлится до 20.00 мск 22 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

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© Министерство обороны РФ
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"Интернет-голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения выходит на финишную прямую: для крылатой ракеты неограниченной дальности, боевого лазерного комплекса и беспилотного подводного аппарата определились по три лидирующих названия. В течение ближайших часов выяснится, какими будут их имена", – говорится в сообщении.

В тройку лидеров названия боевого лазерного комплекса вошли "Василиск", "Пересвет" и "Блик". Финалистами по голосам за имя крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой стали "Пальмира", "Сюрприз" и "Буревестник", а беспилотный подводный аппарат получит одно из трех названий: "Посейдон", "Аврора" или "Прибой".

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что интерес к конкурсу не был случайным.

"Заявленные новые стратегические вооружения России вызвали неподдельный интерес среди российских граждан. Тот конкурс, который объявило министерство обороны, конечно же, заинтересовал наших людей. Традиционно самые грозные виды оружия у нас назывались или именами богатырей – защитников Отечества, или наименованием городов или каких-то памятных мест. Самое главное – наши люди по-настоящему, с большим патриотизмом восприняли заявление Владимира Путина о том, что мы таким оружием располагаем, что наша страна способна защитить себя и мир на земле, что наш ВПК – на подъеме по ряду параметров и вместе с нашей наукой опережает современные вооруженные силы развитых стран. В связи с этим огромный интерес граждан к наименованию. Это показатель того, что люди верят нашему президенту, нашим Вооруженным силам. Как назвать образцы вооружений, наверное, не самое главное. Для нас важно одно – мы имеем такое оружие, и оно способно защитить нашу страну", – сказал Владимир Богатырев.

По данным Минобороны, за девять дней голосования интернет-пользователи оставили на сайте ведомства более 7,6 млн своих предпочтений. На финальном этапе голосования пользователи выберут окончательные варианты названий, которые и дадут новейшему российскому оружию.

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