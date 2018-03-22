Депутат: Мэй придется побороться за свой "план" по российским дипломатам

Британия намерена убедить страны Евросоюза выслать российских дипломатов, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik депутат Госдумы Александр Ющенко высказал мнение, что Лондон будет оказывать на европейских партнеров серьезное давление.

Власти Великобритании намерены убедить европейских партнеров выслать российских дипломатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет, чтобы страны Европы последовали примеру Лондона и обвинили Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Для этого, по данным издания, Британия поделится секретными сведениями со своими союзниками.

Также отмечается, что на ужине с участниками саммита Евросоюза в четверг, 22 марта, британский премьер намерена заявить партнерам, что "проблема России будет существовать годами".

Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Лондону предстоит серьезная борьба.

"Планы госпожи Мэй – не сюрприз. В этой цепочке абсурда, начиная с назначения виновных без расследований, это логичный шаг. Они будут продолжать этот спектакль, который придумали за океаном. Понятное дело, давление на ЕС будет. Но Евросоюз не единообразен в отношении России. Есть самодостаточные страны, которые говорят об ошибочности санкций против России. А есть страны-сателлиты, которые не имеют своей личной позиции, и будут делать так, как им прикажут кураторы. Поэтому будет серьезная борьба", – сказал Александр Ющенко.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва, однако доказательств этой версии до сих пор не привел. Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.

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