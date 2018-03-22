Мнение: военная помощь США стимулирует Киев на продолжение войны в Донбассе

США выделят $200 млн на военную помощь Украине, включая летальное оружие. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал возможные последствия такого решения.

Конгресс США выделяет 200 млн долларов на военную помощь Украине, включая летальное оружие, говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенном в конгрессе после предварительного согласования республиканцами и демократами.

Средства выделяются Пентагону в координации с госдепартаментом на расходы, включающие "летальное оружие оборонительного характера", обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.

При этом накладываются определенные ограничения — например, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал возможные последствия такого решения.

"К сожалению, вся эта "помощь" армии Украины не способствует установлению мира на Донбассе. Наоборот, она стимулирует украинское руководство к дальнейшим действиям в том же направлении. В Киеве ощущают, что все делают правильно, раз за свои действия они еще получают какие-то вливания со стороны США. Так что все эти разговоры о соблюдении Минских соглашений, о том, что необходимо договариваться, на фоне таких шагов США выглядят совершенно неубедительно. Нет желания в Киеве договариваться, нет никаких стремлений к прямому диалогу с представителями Донбасса. Значит, разрешение проблемы на Донбассе, прекращение гражданской войны откладывается. И происходит это во многом из-за позиции США", — сказал Александр Дудчак.

Конгресс США выделяет еще более 420 млн долларов для Украины, помимо 200 млн, предназначенных для военной помощи.

Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

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