Политолог: у РФ "что-то есть на Трампа"? Так в США решают свои проблемы

Экс-глава ЦРУ считает, что у России "что-то есть" на американского президента Дональда Трампа. Политолог Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik прокомментировал эти предположения.

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан выразил мнение, что у России "может быть что-то" на американского президента Дональда Трампа. Это, по мнению Бреннана, объясняет "теплое отношение Трампа" к российскому президенту Владимиру Путину, пишет The Hill. "Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп обеспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет", — передает издание слова экс-главы ЦРУ.

Такое заявление Бреннан сделал в свете телефонного разговора американского и российского лидеров, в котором Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. Ранее заявления о возможном наличии у Москвы "информации о Трампе" выдвигала журналистка NBC Меган Келли, которая взяла интервью у президента России. По словам Бреннана, трудно объяснить поведение американского лидера и его позицию по отношению к Путину.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин предположил, с чем может быть связана эта кампания против Трампа.

"Речь, прежде всего, идет о ноябрьских выборах в конгресс США. Если демократы смогут получить большинство, они Трампа "добьют". А сейчас делается все, чтобы эту предвыборную кампанию испортить, обвинить Трампа в каких-то связях с Россией, любви к Путину. Иначе демократы проиграют, и у Трампа появится шанс на второй срок. Поэтому сейчас будут делать все, чтобы его на низком старте сбить. Для этого разыгрывается "российская карта". Обвиняя Трампа в "связях с Россией" решаются многие внутриполитические задачи, — сказал Илдус Ярулин.

Ранее российский и американский лидеры провели телефонный разговор, во время которого президент США поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента. Разговор состоялся по инициативе Дональда Трампа. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, включая проблемы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также необходимость скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Позже ряд американских политиков, в частности сенатор Джон Маккейн, раскритиковали президента США за поздравление Путина. Кроме того, как пишет Washington Post, советники Трампа рекомендовали ему воздержаться от разговора с российским лидером. Однако сам президент США не согласился с критикой и заявил, что Соединенным Штатам необходимы дружественные отношения с Россией.

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