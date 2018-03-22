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"Очевидная провокация". Политолог – о том, зачем Западу "дело Скрипаля"

08:4322.03.2018
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в ВашингтонеПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Дипломаты РФ потребовали от США доказательства по "делу Скрипаля". В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков отметил, что это дело не имеет ничего общего с попыткой найти истину.

Посольство России в США требует от госдепартамента доказательств обвинений по "делу Скрипаля" или извинений.

"Удивляют некомпетентные суждения (официального представителя госдепартамента) госпожи Хезер Науэрт. Давно она стала специалистом в области химоружия? Или уже переквалифицировалась в беспринципного следователя, который без суда выносит вердикт невиновным? Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых "незаконных действий" России. При их наличии это можно сделать быстро. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами. Именно так поступают порядочные люди", — говорится в заявлении посольства.

"Напоминаем, что любая "силовая" риторика в диалоге с Россией контрпродуктивна. При этом запретить ее использование для внутреннего употребления мы не можем", — добавили в дипмиссии.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, США присоединились к обвинениям. Россия это категорически отрицает.

В эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков выразил мнение, что Запад пошел на откровенную провокацию.

"Само требование наших дипломатов справедливое и правильное. Но в том, что мы услышим какие-то извинения, у меня большие сомнения. Потому что само "дело Скрипаля" не имеет ничего общего с попыткой найти истину – это очевидная провокация, "поджог Рейхстага", когда нужно поднять истерию вокруг страны и предпринять против нее недружественные действия, но при этом саму эту страну обвинить", — сказал Леонид Крутаков.

По его мнению, это дело, как и многие другие, будет засекречено.

"Boeing, например, был сбит (катастрофа Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года – ред.), когда США продавливали Европу, чтобы она присоединилась к секторальным санкциям против России. Дело Литвиненко – та же самая история, когда Россия была демонизирована. Оба дела не закончились ничем, материалы расследования засекречены, никто их не знает, но при этом Россия "виновата". Думаю, в данном случае будет такая же история – скорее всего, все засекретят и подвесят ситуацию в том состоянии, мол, Россия виновата. Просто у них был исчерпан ресурс русофобии на предыдущих провокациях, поэтому была проведена новая", — отметил политолог.

Министерство иностранных дел России опубликовало на своем сайте памятную записку с разъяснением реальной ситуации в так называемом "деле Скрипалей". В ней излагается российское видение ситуации вокруг инцидента в Солсбери. В частности, отмечается, что Москва попросила Лондон "предоставить доступ к данным расследования, в том числе к образцам проб химического вещества, на которое ссылается британское следствие, для изучения специалистами в рамках совместного расследования". Однако британская сторона отказалась от этого и "пошла на нечистоплотную политизацию вопроса", сказано в памятке.

Как отмечается в документе, Россия заявляет, что не применяла химическое оружие против Великобритании. "Полагаем, что "нападение" на Скрипалей с применением токсичных химикатов следует рассматривать как террористический акт", — сказано в записке.

МИД РФ подчеркивает, что "действия стран Запада вокруг сфабрикованного ими "дела Скрипалей" противоречат не только нормам международного права и общепринятой практике межгосударственных отношений, но и просто здравому смыслу".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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