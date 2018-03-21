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Политолог: в заявлениях Лондона по "делу Скрипаля" масса нестыковок

20:4121.03.2018
(обновлено: 20:43 21.03.2018)
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© AFP 2018 / Adrian DennisБританские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей СкрипальБританские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Москва считает отравление в Британии Сергея Скрипаля и его дочери террористическим актом против россиян, заявили в МИД РФ. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik отметил, что данные по "делу Скрипаля" бросают тень на саму Великобританию.

Москва считает отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери террористическим актом против россиян, заявил на брифинге директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Москва категорически отрицает обвинения.

Ни одна из версий, озвученных в Великобритании по "делу Скрипаля", не выдерживает критики, считают в МИД.

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AP Photo / PA/ Andrew Matthews
Эксперт: отравление Скрипаля – это "чисто английское убийство"
"Элементарная логика подсказывает только два возможных варианта – британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение", – сказал Владимир Ермаков.

Инцидент в Солсбери привел к резкому ухудшению отношений Москвы и Лондона. В связи с "делом Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила зеркальными мерами.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik высказал мнение, что представленные Лондоном данные по "делу Скрипаля" в том виде, в котором они изложены, способны бросить тень скорее на саму Великобританию.      

"Британия могла использовать данную ситуацию, которая образовалась на ее территории в результате действий тех или иных третьих сил. Британия могла подтолкнуть кого-то к данной ситуации или, предположим, не мешать организовать это преступление, зная, что оно готовится, и потом оперативно  использовать его результаты. Но Британия могла и сама организовать данную провокацию: во всяком случае, технические возможности у нее были. Однозначно обвинять Британию в этом нельзя, доказательств нет. Но мы знаем, что химики в Британии прекрасные. Умением изготавливать отравляющие вещества Британия славилась, и это умение точно никуда не делось", – сказал Дмитрий Солонников.

По его мнению, есть несколько примечательных фактов, которые говорят не в пользу Британии. 

"Во-первых, место, где это произошло. Рядом есть химическая лаборатория, которая работает как раз с подобными веществами. И это (отравление Скрипалей, – ред.) могло быть как технической утечкой, так и спровоцированной акцией. И второе: Скрипаль и его дочь остались живы. Но если они действительно получили отравление боевым отравляющим веществом, то спасти их можно было, только своевременно введя антидот. И если это так – то значит, знали, что вводить. И третье – британцы утверждают, что смогли идентифицировать отравляющее вещество, причем сделали они это практически моментально. Но как бы они сумели это сделать, если бы у них не было образцов? То есть, в их заявлениях масса нестыковок", –  считает Дмитрий Солонников.

Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил в среду, что исследованием отравляющих веществ занимается в Британии лаборатория Портон-Даун, расположенная в нескольких километрах от Солсбери.

Он отметил, что Портон-Даун – сверхсекретный объект, который официально занимается утилизацией старых образцов, а также проведением экспериментов под предлогом выработки защитных мер от воздействия химического и биологического оружия.

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