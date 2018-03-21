Экономист: Гройсман обманывает, говоря о целях разрыва соглашения с Россией

Правительство Украины проголосовало за прекращение программы экономического сотрудничества с РФ. О значении этого шага для Украины и России в эфире радио Sputnik рассказал экономист Алексей Зубец.

Кабмин Украины проголосовал за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, передает корреспондент РИА Новости.

"Принято единогласно", – сказал Владимир Гройсман после вынесения вопроса на обсуждение.

Свой шаг Киев объясняет попыткой переориентировать экономику и "национальными интересами страны".

"Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", – сказал ранее Гройсман в интервью телеканалу "112 Украина"

Программу экономического сотрудничества стороны подписали в июне 2011 года. Она предусматривает углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Кроме того, на этой неделе украинский МИД подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik высказал свое отношение к решению правительства Украины по выходу из программы экономического сотрудничества с Россией.

"Это было рамочное соглашение, которое определяло основные направления развития сотрудничества между нашими странами. Это военное производство, гражданское машиностроительное производство, вопросы, связанные с признанием дипломов, развитием межвузовского сотрудничества – там очень много разных пунктов. Но в связи с тем, что нормальные отношения между Россией и Украиной по факту перестали существовать в 2014 году, перестала работать и эта программа. То есть на сегодняшний день это был "мертвый" документ, который не играл никакой серьезной роли. Поэтому его денонсация со стороны Украины – это не более чем пиар, причем пиар достаточно дешевый и мелкий", – считает Алексей Зубец.

По его словам, заявления премьера Украины о том, что выход из программы экономического сотрудничества с РФ необходим для переориентации страны на торговлю с ЕС, не соответствуют действительности.

"Переориентация на Европу началась с момента вступления Украины в зону свободной торговли с ЕС, но серьезным образом нарастить объем продаж на европейском рынке Украине не удалось, и компенсировать потери, понесенные на российском рынке, тоже не удалось. То есть по факту Гройсман просто обманывает сограждан, рассказывая, что разрыв этого соглашения якобы нужен для какого-то углубления сотрудничества с Европой. Ничего подобного: отношения Украины с ЕС регламентируются самостоятельными документами, а еще больше квотами, которые ввел Евросоюз. Никакой связи здесь нет. На самом деле украинские власти просто еще раз помахали русофобским флагом у себя над головой, вот и все", – заключил Алексей Зубец.

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