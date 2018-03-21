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Эксперт: отравление Скрипаля – это "чисто английское убийство"

17:2421.03.2018
(обновлено: 17:29 21.03.2018)
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© AP Photo / PA/ Andrew Matthews Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в СолсбериСотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AP Photo / PA/ Andrew Matthews
В МИД РФ назвали позицию Лондона по "делу Скрипаля" "абсолютно непонятными реляциями". Президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, Лондон так странно ведет себя в данном вопросе.

Москва ничего не должна предоставлять Лондону по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, но готова к совместному расследованию, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Уж точно ничего Великобритании мы предоставлять не должны, это нападение на двух российских граждан на территории Великобритании, давайте совместно проводить расследование с полностью открытыми данными, а не приводить какие-то абсолютно непонятные реляции относительно каких-то "Новичков, Старичков"", – заявил Владимир Ермаков во время брифинга.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на весеннем форуме Консервативной партии в Лондоне. 17 марта 2018
© AP Photo / Simon Dawson/Pool
Эксперт: чего вдруг Тереза Мэй так "возбудилась" со Скрипалем? Ответ прост
Он добавил, что ему стыдно за высказывания британцев, в том числе его британских коллег по данному вопросу.

"Честно говоря, в шоке от того, что приходилось слушать из уст так называемых их политиков, очень трудно этих людей называть политиками. Мне стыдно за то, что такие люди вещают из Лондона. Стыдно за тех людей, британцев, дипломатов, экспертов, с которыми очень многие десятилетия постоянно общаешься", – заявил Ермаков.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, которое в Британии также называют "Новичок",  причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что с учетом всех обстоятельств версия о причастности британской стороны к отравлению Скрипалей выглядит обоснованной.

"Тут, на мой взгляд, "чисто английское убийство", где больше всех кричит, наверное, тот, кто сам и совершил это преступление. Российской Федерации это было невыгодно ни в каком свете, да и не методы это Российской Федерации. В данном случае мы видим информационную атаку на нашу страну и на руководство нашей страны. И по странному, а на самом деле по совершенно не странному стечению обстоятельств эта атака началась перед выборами президента России", – отметил Георгий Федоров.

Он также объяснил, почему, по его мнению, британская сторона еще до обнародования полной информации по этому делу требует от других западных стран солидарности с Лондоном в данном вопросе. 

"Размывание ответственности – это тоже старая английская методика. То есть, если через некоторое время выяснится, что все это – полная ерунда и "сделано на коленке", то ответственность за это будет распространяться уже на всех, и сработает механизм круговой поруки: никто не захочет признавать, что они были неправы. Поэтому, я думаю, британцы и торопятся заручиться поддержкой, чтобы потом не остаться в одиночестве", – сказал Георгий Федоров. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018
© REUTERS / Pool/Toby Melville
Эксперт: Скрипаль стал "удобным материалом" для Лондона
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ – чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения Чемпионата мира по футболу. Он подчеркнул, что у России нет химоружия – его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
fomion
Да, собственно, та же самая схема, что и с Украиной: размывание ответственности, круговая порука и попытка переваливания вины на Россию. Так что из чисто английского убийства торчат чисто американские уши
17:46
21.03.2018
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