Эксперт: Варшава – за перемены в отношениях с РФ. Но хватит ли решимости?

Глава МИД Польши Яцек Чапутович выступил за прагматичные отношения с Россией. Эксперт Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik назвал это весьма показательным изменением политики официальной Варшавы.

Польша считает необходимым продолжать политический диалог с Россией, заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович, выступая с программной речью в сейме страны.

"В интересах Польши и Европы прагматичные отношения с Россией", – пояснил глава внешнеполитического ведомства. При этом он отметил, что отношения нужно строить "с учетом поведения Москвы в отношении партнеров". "Свою позицию мы будем вырабатывать вместе с нашими партнерами из НАТО и ЕС", – добавил Чапутович.

Ранее в польских СМИ появилась информация о том, что рассматривается возможность выслать российских дипломатов из страны в знак солидарности с Великобританией после отравления 4 марта в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Отмечалось, что в Польше также хотят ввести санкции против российских компаний и чиновников.

При этом шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик не стал прямо отвечать на вопрос о возможности высылки российских дипломатов, лишь отметил, что обсуждаются экономические санкции. По его словам, Варшава должна проявить солидарность.

Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление польского министра иностранных дел.

"Думаю, что это весьма показательное изменение политики официальной Варшавы. Потому что совсем недавно информация о президентских выборах в России подавалась в сообщениях из Варшавы в весьма негативном ключе: якобы президент Польши не собирается поздравлять Владимира Путина с победой на выборах. Но сейчас, после звонка президента США Дональда Трампа Владимиру Путину, история меняется в стремительном ключе – министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в очередной раз изменил свою точку зрения и заговорил о возможности перемены в российско-польских отношениях в конструктивном ключе. Россия к этому давно готова. И если у официальной Варшавы хватит решимости, то линия на конструктивное развитие отношений может быть реализована достаточно быстро", – сказал Юрий Борисенок.

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