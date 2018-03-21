"Трамп решил не искать проблем". Аналитик о совете не поздравлять Путина

Президенту США Дональду Трампу советовали не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, пишут СМИ. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik рассказал, о чем свидетельствует данная ситуация.

Советники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности призывали его не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах, но он все равно это сделал, пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц, знакомых с содержанием телефонного разговора двух лидеров.

Сообщается, что в полученных Трампом инструкциях была надпись заглавными буквами "Не поздравлять". Кроме того, его призывали осудить недавнее отравление в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Британские власти утверждают, что Россия причастна к делу, однако Москва это категорически отрицает.

После разговора с Путиным Трамп сообщил репортерам, что поздравил его с победой и обсудил ряд вопросов, в том числе контроль над вооружением и ситуации в Сирии и КНДР. Кроме того, он заявил о готовности в скором времени встретиться с российским коллегой. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Хаккаби, "дело Скрипаля" президенты не обсуждали.

Американский сенатор Джон Маккейн резко раскритиковал Трампа за поздравление в адрес Путина. По его словам, "американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах".

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik отметил, что сложившаяся ситуация лишь подчеркивает глубокий политический кризис в США.

"Я думаю, Трамп – фигура непредсказуемая не только для мирового сообщества, но и для своих коллег в США. При этом сам факт того, что президенту США пытаются указывать, что делать, пытаются им управлять, говорит о том, какая у них там реальная "демократия". И очень печально, что такая мощная и крупная держава, как США, сейчас находится в таком глубоком политическом кризисе. С одной стороны, у них есть президент, а с другой – этот президент управляем. Хотя, как мы видим, управляем не всегда и не везде", – сказал Руслан Осташко.

Он отметил, что в целом, если бы даже Трамп прислушался к призывам своих советников, для России в плане признания результатов выборов ничего бы не изменилось.

"То, что он (Трамп – ред.) поздравил Путина, но ведь по-другому и не могло быть. Хотя нам, по большому счету, все равно – будет признание (со стороны Запада – ред.) или не будет, мы же не Украина. Это у них в стране если вашего президента не одобрил госсекретарь США или американский посол, то это вопрос легитимности. Наша легитимность заключается в выборе нашего народа и в поддержке нашего народа. И Трамп это прекрасно понимал и решил не искать проблем там, где он мог бы их и не найти, поэтому решил поздравить (Путина с победой на выборах – ред.). Это абсолютно нормальный шаг, такой же шаг сделала и (канцлер Германии Ангела) Меркель, и (президент Франции Эммануэль) Макрон, и огромное количество других больших политиков", – заключил Руслан Осташко.

Президентские выборы состоялись в России 18 марта. После подсчета более 99% бюллетеней уверенную победу одерживает Владимир Путин, набрав 76,69% голосов при явке 67,98%.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.