Политолог рассказал, почему в ЕП назвали "позорным" письмо Юнкера Путину

Главу ЕК Жана-Клода Юнкера раскритиковали за поздравление Владимира Путина с победой на выборах, назвав письмо к нему "вызывающим отвращение". В эфире радио Sputnik политолог Алексей Фененко прокомментировал ситуацию.

Главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера раскритиковали за поздравление Владимира Путина с победой на выборах. С точки зрения лидера консерваторов в Европейском парламенте Эшли Фокса, своим "позорным" письмом Юнкер "потворствует" российскому президенту.

"Поздравить Владимира Путина с его победой на выборах, не упомянув очевидные случаи подтасовки голосов, имеющие место, уже достаточно плохо. Но то, что он ничего не сказал об ответственности России за атаку нервно-паралитическим газом на невинных людей, в моем избирательном округе вызывает отвращение", – цитирует Фокса The Telegraph.

Фокс имел в виду отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Британская сторона обвиняет Россию в причастности к делу, Москва это категорически отрицает.

С критикой в адрес Юнкера также выступил бывший премьер-министр Бельгии, глава группы либеральных демократов (ALDE) в Европарламенте Ги Верхофстадт.

"Сейчас не лучшее время для поздравлений. Нам всегда будет нужен диалог с Россией, но более тесные связи должны быть обусловлены уважением международного порядка и фундаментальных ценностей", – написал он в Twitter.

В свою очередь, британский парламентарий Сара Волластон назвала письмо "постыдным".

В своем послании Юнкер написал следующее: "Я хотел бы передать вам мои поздравления с вашим переизбранием. Нашей общей целью должно быть восстановление основанной на сотрудничестве общеевропейской системы безопасности". Он также пожелал Путину успехов в выполнении обязанностей.

Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что критика подобных суждений сейчас вписывается в общий тренд Запада.

"Учитывая общий антироссийский настрой западных элит, я не вижу в этом ничего удивительного. Все вписывается в общий тренд. Сейчас любой политик, который выступает за хорошие отношения с Россией, является для Запада проблемой. Изменился характер европейских элит – там была проведена большая зачистка так называемых евроатлантистов, то есть тех, кто хоть как-то выступал за диалог с Россией. Остались только атлантисты – те, кто ориентируется на привилегированный диалог с США", – сказал Алексей Фененко.

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