Аналитик: "Турецкий поток" избавит "Газпром" от серьезной проблемы

"Газпром" отчитался о ходе строительства морской части "Турецкого потока". Аналитик Александр Разуваев в эфире радио Sputnik рассказал о плюсах, которые получит российская компания от строительства газопровода в обход Украины.

В "Газпроме" отчитались о строительстве газопровода "Турецкий поток".

"Уложен 991 километр – 53% от общей протяженности морского участка по двум ниткам", – говорится в сообщении компании.

"Турецкий поток" предполагает строительство через Черное море газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая.

Первая ветка предназначена для поставок газа турецким потребителям. Вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

По плану работы должны начаться в 2018 году, а закончиться – в декабре 2019 года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок. Также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции будет возводить местная Botas.

Недавно оценка стоимости сооружения газопровода повысилась с 6 до 7 млрд долларов.

Директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев положительно оценивает сам факт строительства "Турецкого потока". В эфире радио Sputnik он отметил, что строительство газопровода в обход Украины избавит "Газпром" от многих рисков.

"Надо прекрасно понимать, что у "Газпрома" есть серьезная проблема – украинский транзит. И вопрос здесь не в 3 млрд долларов, которые платит "Газпром" за транзит, а в политических рисках. Если "Северный поток-2" и "Турецкий поток" будут реализованы, то "Газпром" избавится от рисков украинского транзита. Ко всему прочему строительство "Турецкого потока" показывает, что Анкара – более надежный партнер, чем та же София и другие в Евросоюзе. Известно, что именно болгарская история "похоронила" "Южный поток". И "Турецкий поток" появился как альтернатива", – сказал Александр Разуваев.

По его словам, транзит газа в Европу останется для "Газпрома" приоритетным.

"Европейский рынок останется для "Газпрома" ключевым, даже после начала поставок в Китай: в Европу пойдут 75%, а 25% – в Китай. Конечно, и сама Турция – очень хороший рынок, но вопрос транзита – в приоритете. Очень хорошо, что эти проекты реализуются. Конечно, есть большая политика, большая экономика: например, американцы пытаются "протолкнуть" свой СПГ в Европу. Но наши пока позицию удерживают", – отметил аналитик.

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