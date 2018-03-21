Военный эксперт: теперь Черноморский флот – это работающий боевой организм

Черноморский флот России существенно обновил за последние годы корабельный состав, сообщил командующий ЧФ адмирал Александр Витко. О практических результатах этого обновления рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин.

Черноморский флот РФ получил с 2015 года два новых фрегата, шесть дизель-электрических подлодок с крылатыми ракетами и более десяти противодиверсионных и патрульных катеров, заявил командующий ЧФ адмирал Александр Витко.

"К настоящему моменту мы уже получили и отработали два новых фрегата – "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", шесть дизель-электрических подводных лодок с крылатыми ракетами, более десяти противодиверсионных и патрульных катеров различных проектов", – заявил он газете "Красная звезда".

Командующий отметил также, что ЧФ пополнился двумя буксирными судами нового поколения, модульными водолазными платформами, плавкраном и рядом других судов обеспечения, которые практически сразу приступили к выполнению задач в Средиземном и Черном морях.

По словам Витко, во флоте также завершилось формирование бригады подводных лодок в Новороссийске, в состав которой входят шесть новых больших подводных лодок проекта 636.3.

"Поэтому уже вполне можно говорить о возрождении подводных сил Черноморского флота", – подчеркнул он.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik напомнил, что программа обновления корабельного состава ЧФ была обнародована около десяти лет назад.

"Планы по коренному обновлению корабельного состава Черноморского флота анонсировались с 2008-2009 годов, в том числе речь шла о введении в строй новых фрегатов и подводных лодок. Но замена затягивалась, в том числе и потому, что Украина всячески препятствовала этому, и лишь с 2014 года эта программа начала полноценно реализовываться", – отметил Борис Рожин.

По его словам, совершенно очевидно то, что за последние годы потенциал ЧФ существенно вырос.

"Результат можно видеть не только в количественных и технических показателях, но и в деятельном участии ЧФ, как боевых его кораблей, так и транспортных, в военной кампании в Сирии. Транспортные корабли ЧФ активно участвовали в создании "сирийского экспресса" по переброске техники, амуниции и других грузов для нужд российской армии и группировки ВКС в Сирии. Боевые корабли – как ракетные фрегаты, так и подводные лодки, наносили ракетные удары по позициям боевиков… Мы можем видеть, что потенциал ЧФ существенно вырос за последние годы. Этот флот сейчас – это не просто корабли в бухте, а работающий боевой организм", – заключил военный эксперт.

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