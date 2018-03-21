Военный политолог объяснил, почему Норвегии мерещатся "атаки" России

В Норвегии обеспокоены "агрессивным поведением" России. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин высказал мнение о том, чем вызваны подобные заявления норвежских военачальников.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен на встрече с американским коллегой Джеймсом Мэттисом выразил обеспокоенность "агрессивным" поведением России у границ королевства. Его слова приводит издание VG.

"Во время учений Россия переместила в довольно короткие сроки значительное количество военнослужащих на север страны. К норвежской границе были также передислоцированы российские ракетные системы", – рассказал глава Минобороны.

Бакке-Йенсен добавил, что в Осло пристально следят за развитием российских Вооруженных сил.

Ранее руководитель военной разведывательной службы Норвегии Мортен Хага Лунде заявил, что в 2017 году российские ВКС якобы отрабатывали нанесение ударов по целям в королевстве. Ему же принадлежат заявления, что Осло испытывает трудности с обнаружением современных российских подлодок.

В Москве неоднократно подчеркивали, что не собираются ни на кого нападать, а все учения и размещение техники носят оборонительный характер.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что заявление норвежских военачальников вызвано желанием поддержать Североатлантический альянс.

"Британцы прогнозируют, что уже в ближайшее время блок НАТО начнет рассыпаться. К тому же президент США Дональд Трамп заявил, мол, НАТО – это ветхая структура. Все говорит о том, что ее надо серьезно модернизировать. В этих условиях кто будет защищать эту структуру? Самые старые члены НАТО – например, Норвегия. Поэтому ей постоянно мерещится, что ее атакуют: то русские подводные лодки, то самолеты. А в разговоре с главой Пентагона вообще не приводят никаких доводов, а говорят о некой "агрессивной" угрозе со стороны России. Так они стараются защитить свой альянс. А что им говорят США? Мол, увеличивайте военные расходы, и благодарим за то, что видите врага в лице России", – сказал Андрей Кошкин.

Тем временем, Североатлантический альянс, отметил он, сам проявляет агрессивные действия в отношении РФ.

"Чем сегодня занимаются в НАТО? Укрепляют мобильные силы, увеличивают количество учений и патрулирования, продвигают свою инфраструктуру к нашим границам. Вот так агрессивно они поступают в отношении России. А для своего обывателя придумывают разные байки, чтобы деньги налогоплательщика уходили на содержание вооруженных сил государств, входящих в блок НАТО", – заключил военный политолог.

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